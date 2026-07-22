Varazze, Ambrogio Giusto riconfermato presidente della Comunità del Parco del Beigua

Varazze. Riconferma. Ambrogio Giusto è stato nuovamente eletto, ieri sera, presidente della Comunità del Parco del Beigua. Secondo mandato, quindi, per il capace assessore comunale varazzino. La nuova Comunità del Parco del Beigua si è costituita nell’assemblea svoltasi a Palazzo Beato Jacopo.

“Sono grato per la fiducia che la Comunità ha deciso nuovamente di accordarmi – sottolinea Ambrogio Giusto – Proseguirò con impegno e presenza per portare avanti il lavoro, rafforzando le collaborazioni nell’interesse del Parco e della Comunità stessa”.

L’Assemblea ha anche espresso i quattro membri che comporranno il nuovo Consiglio del Parco. Andrea Castellini, sindaco del Comune di Stella, Lucia Ferrari, assessore del Comune di Arenzano e Sergio Bruzzone, consigliere del Comune di Campo Ligure, su indicazione degli Enti locali, oltre al riconfermato Pietro Marescotti, professore associato del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, in rappresentanza degli interessi generali.

Ai quattro consiglieri indicati dalla Comunità del Parco, si aggiunge Daniele Buschiazzo, presidente uscente dell’Ente Parco, designato dalla Regione Liguria quale proprio rappresentante.

Si attende ora il Decreto del presidente della Giunta regionale con cui verrà costituito il Consiglio del Parco e nominato il nuovo presidente.