Vado, ora è ufficiale: il nuovo allenatore è Matteo Pastorino

Da nemico a migliore amico. Franco Tarabotto e il Vado scelgono Matteo Pastorino come nuovo allenatore. Se ne parlava da tempo, poco fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale.
Da avversario di battaglie nella scorsa stagione alla guida del Ligorna alla responsabilità di allenare il Vado nella stagione del ritorno tra i professionisti. Tocca dunque a lui raccogliere l’eredità di mister Sesia.
Il comunicato
Matteo Pastorino è il nuovo allenatore del Vado F. C. 1913.
Dopo un importante percorso nel settore giovanile della Sampdoria, guidando le formazioni dall’U16 fino alla Primavera, ha intrapreso l’esperienza tra i grandi sulla panchina del Ligorna, in Serie D, dove è rimasto due stagioni. L’ultima delle quali conclusasi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei playoff del girone.
A mister Matteo Pastorino il più caloroso benvenuto da parte della società, dello staff e di tutta la famiglia rossoblù.
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