Vado Ligure, verso il via alla riqualificazione del Centro Marinella: approvato il progetto di fattibilità da 400 mila euro

Vado Ligure. Prosegue l’iter per la riqualificazione del Centro Marinella, storico punto di riferimento per la socialità della terza età sul lungomare di Vado Ligure. Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, arrivata dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, l’intervento compie un ulteriore passo avanti e si avvia verso la fase conclusiva: nei prossimi mesi sarà infatti predisposto il progetto esecutivo, al quale seguirà l’affidamento dei lavori.

L’opera, dal valore complessivo di 400 mila euro, consentirà di restituire alla città un edificio pubblico rinnovato, più moderno, sicuro e inclusivo, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento della fruibilità degli spazi destinati agli anziani.

“Il Centro Marinella – commenta il sindaco Fabio Gilardi – è un luogo simbolo della nostra comunità e un punto di riferimento per tanti cittadini. Con questo passaggio compiamo un passo concreto verso la sua riqualificazione, restituendo agli anziani uno spazio più funzionale, sicuro e accogliente. È un investimento importante sul patrimonio pubblico, ma soprattutto sulla qualità della vita delle persone e sulla valorizzazione del nostro lungomare”.

L’avvio del cantiere è previsto al termine della progettazione esecutiva e delle procedure di gara. L’intervento, atteso da tempo, punta a valorizzare uno degli edifici pubblici più significativi del fronte mare vadese.