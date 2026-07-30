Vado Ligure, nasce la mappa dei “Luoghi della Memoria Resistente”: 25 tappe per raccontare la storia della Liberazione

Vado Ligure. Una mappa per riscoprire i luoghi simbolo della Resistenza e tramandarne la memoria alle nuove generazioni. È l’idea alla base della nuova mappa dei “Luoghi della Memoria Resistente”, un progetto che valorizza il patrimonio storico del territorio di Vado Ligure attraverso un itinerario che unisce storia, memoria e conoscenza del territorio.

La mappa raccoglie 25 luoghi della memoria, distribuiti tra Vado, la vallata e le montagne circostanti, offrendo a cittadini, scuole e visitatori l’opportunità di conoscere i luoghi che hanno segnato la lotta di Liberazione. Dai cippi commemorativi ai luoghi delle formazioni partigiane, dalle testimonianze delle deportazioni ai siti teatro di episodi significativi della Resistenza, il percorso restituisce una geografia della memoria profondamente radicata nella storia locale.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Progetto Città e dalla Ludoteca Comunale di Vado Ligure “Il Cappellaio Matto”, nell’ambito delle attività dedicate all’educazione alla cittadinanza, alla memoria storica e alla valorizzazione del territorio. Attraverso un lavoro di ricerca e approfondimento, bambini e ragazzi hanno partecipato alla costruzione di un percorso pensato per coniugare conoscenza, partecipazione e consapevolezza civica.

Ogni tappa della mappa è accompagnata da un QR Code che consente di ascoltare racconti, testimonianze e approfondimenti dedicati ai luoghi della Resistenza vadese. Le narrazioni, realizzate con il coinvolgimento dei giovani partecipanti al progetto, permettono di dare voce ai luoghi e alle persone che hanno contribuito a scrivere la storia della comunità, trasformando la visita in un’esperienza immersiva e accessibile.

Tra i luoghi individuati figurano, tra gli altri, il Cippo De Grossi, il Cippo Don Peluffo, il Cippo Carlo Aschero, la Ciabornia, San Genesio, Sant’Ermete, le Case Grilli, Rocche Bianche, la Colla San Giacomo, il Monte Alto e il Teccio del Tersé, componendo un itinerario che attraversa l’intera Valle di Vado e restituisce il valore storico e umano delle vicende che qui si sono svolte.

“L’iniziativa – spiega il sindaco Fabio Gilardi – nasce con l’obiettivo di custodire e trasmettere il patrimonio di valori, esperienze e testimonianze che hanno caratterizzato la storia della Resistenza sul territorio. Un invito a camminare, conoscere e riflettere, riscoprendo nei sentieri, nei paesi e nei paesaggi della vallata le tracce di donne e uomini che hanno contribuito alla conquista della libertà, della democrazia e dei diritti sanciti dalla Costituzione”.

Per favorire la diffusione del progetto e promuovere il territorio anche dal punto di vista culturale e turistico, la mappa sarà inoltre pubblicata sul portale Visit Vado Ligure, diventando uno strumento a disposizione di residenti e visitatori interessati ad approfondire la storia della Resistenza attraverso i luoghi che ancora oggi ne custodiscono la memoria.