Vado Ligure, ennesimo incendio in località San Genesio: vigili del fuoco in azione

Vado Ligure. Agg ore 17.10: non risultano né feriti né intossicati. Le squadre dei vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di bonifica.
Non c’è pace per i boschi di San Genesio che hanno ripreso a bruciare nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, per la quarta volta in meno di 21 giorni.
Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile per lo spegnimento delle fiamme per mettere in sicurezza la zona.
L’ultimo spegnimento (anche se in zona diversa) era avvenuto domenica scorsa, 12 giugno. Il primo incendio della zona invece si era verificato il 25 giugno.
Sono sempre in fase di accertamento e di riscontri le cause di questi ripetuti roghi.