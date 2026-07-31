Vado Ligure amplia la rete escursionistica: quattro nuovi percorsi entrano nella Rete Escursionistica della Liguria

Vado Ligure. Quattro nuovi itinerari escursionistici del territorio di Vado Ligure sono pronti a entrare nella Rete Escursionistica della Liguria (R.E.L.). La giunta comunale ha infatti approvato la delibera per l’iscrizione dei percorsi, compiendo un nuovo passo nella strategia di valorizzazione dell’entroterra e nello sviluppo dell’offerta outdoor avviata negli ultimi anni.

I percorsi interessati sono l’Anello della Rocca dei Corvi, la Variante Est della Rocca dei Corvi, l’Anello di Cunio e l’Anello di Sant’Ermete. L’inserimento nella R.E.L. consentirà di far parte della Carta inventario dei percorsi escursionistici liguri, garantendo itinerari ufficialmente riconosciuti, monitorati e mantenuti, oltre alla possibilità di accedere a futuri finanziamenti dedicati alla loro valorizzazione.

Il provvedimento si inserisce in un progetto più ampio con cui l’amministrazione comunale punta a rendere Vado Ligure sempre più attrattiva anche dal punto di vista dell’outdoor, valorizzando il patrimonio collinare e naturalistico come risorsa per il turismo, il tempo libero e la qualità della vita dei cittadini.

“L’obiettivo – spiega Luca Ferro, consigliere delegato all’outdoor – è ampliare progressivamente l’offerta escursionistica, creando una rete di itinerari capace di collegare Vado Ligure alla più ampia destinazione della Finale Outdoor Region, della quale il nostro Comune rappresenta oggi un’area strategica verso est. I nuovi sentieri, infatti, attraversano luoghi di interesse paesaggistico, storico e naturalistico, contribuendo a far conoscere un patrimonio ancora poco esplorato e ad ampliare le opportunità di fruizione per cittadini, escursionisti, sportivi e visitatori”.

L’iscrizione dei percorsi nella R.E.L., formalizzata nei giorni scorsi attraverso il portale di Regione Liguria e ora in attesa della ratifica finale, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una nuova identità del territorio, nella quale mare ed entroterra dialogano sempre di più, offrendo esperienze complementari e rafforzando il posizionamento turistico di Vado Ligure.

“Lo sviluppo dell’outdoor – commenta il sindaco, Fabio Gilardi – è un progetto che abbiamo avviato negli ultimi anni e che continua a crescere con risultati concreti. L’ingresso di questi percorsi nella carta escursionistica della Liguria è un passaggio importante perché valorizza il nostro patrimonio collinare, lo rende parte di una rete riconosciuta e contribuisce a rafforzare il ruolo di Vado Ligure all’interno della destinazione outdoor del Finalese. È un percorso che richiede tempo, ma ogni intervento rappresenta un investimento sul futuro del territorio e sulle opportunità di sviluppo turistico ed economico della nostra comunità”.

“Con questa delibera il Comune conferma la volontà di proseguire nella valorizzazione sostenibile del proprio entroterra, investendo in un modello di sviluppo che punta sulla qualità del paesaggio, sulla fruibilità dei sentieri e sulla capacità di fare sistema con il territorio circostante, consolidando il ruolo di Vado Ligure come nuova porta orientale della Finale Outdoor Region”, conclude Gilardi.