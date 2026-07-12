Vado Ligure, altro incendio a San Genesio. Fiamme anche a Marmorassi, sulle alture di Savona

Savona/Vado L. Ancora incendi sulle alture del savonese. Dalle 11 e 30 è scattato l’allarme per un rogo a Marmorassi, frazione di Savona (nelle foto). Il fumo ha fatto allertare le squadre dei vigili del fuoco, ancora impegnate sul posto.

Secondo quanto appreso, il fronte di fuoco sarebbe già sotto controllo dopo le prime operazioni di spegnimento, coadiuvate dai volontari della protezione civile.

Tuttavia resta il presidio e il monitoraggio dell’area interessata dalle fiamme, in quanto non lontana dalle abitazioni.

E in mattinata altro principio di incendio sulla zona collinare di Vado Ligure, sempre in località San Genesio. Anche in questo sono intervenuti in maniera provvidenziale i vigili del fuoco.

Stando a quanto appreso, il rogo sarebbe comunque già stato domato prima di una sua ulteriore propagazione. E dopo gli episodi di ieri, non si esclude la presenza di un piromane, ma gli accertamenti e riscontri sulle cause esatte sono ancora in atto.