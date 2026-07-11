  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Serie c

Vado, in chiusura l’ex Bari e Livorno Zaccaria Hamlili

Il club rossoblù sta per chiudere l'arrivo del classe 1991. Ieri la conferma ufficiale di Matteo De Rinaldis

Generico luglio 2026

Vado Ligure. Si muove il mercato del Vado nell’obiettivo di strutturarsi per la Serie C. Insieme alle operazioni di riconferma, si lavora per i nuovi ingressi. Tra di questi emerge un primo profilo di esperienza: quello di Zaccaria Hamlili.

Centrocampista classe 1991, cesciuto nel settore giovanile del Brescia, ha sviluppato la propria carriera principalmente tra Serie C e Serie D, vestendo nel corso degli anni le maglie di Virtus Entella, Cuneo, Forlì, Ancona, Pistoiese, Bari, Gubbio, Monopoli e Livorno. Si tratta di centrocampista impiegato soprattutto come mediano o centrocampista centrale. Il club è in chiusura con il giocatore.

Di ieri, invece, l’annuncio della conferma di Matteo De Rinaldis, altro giocatore chiave nella cavalcata verso il professionismo.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.