Vado, in chiusura l’ex Bari e Livorno Zaccaria Hamlili

Vado Ligure. Si muove il mercato del Vado nell’obiettivo di strutturarsi per la Serie C. Insieme alle operazioni di riconferma, si lavora per i nuovi ingressi. Tra di questi emerge un primo profilo di esperienza: quello di Zaccaria Hamlili.

Centrocampista classe 1991, cesciuto nel settore giovanile del Brescia, ha sviluppato la propria carriera principalmente tra Serie C e Serie D, vestendo nel corso degli anni le maglie di Virtus Entella, Cuneo, Forlì, Ancona, Pistoiese, Bari, Gubbio, Monopoli e Livorno. Si tratta di centrocampista impiegato soprattutto come mediano o centrocampista centrale. Il club è in chiusura con il giocatore.

Di ieri, invece, l’annuncio della conferma di Matteo De Rinaldis, altro giocatore chiave nella cavalcata verso il professionismo.