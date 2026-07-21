Vado, il nuovo colpo di Mancuso: quasi ufficiale il trasferimento di Kevin Bruno dal Sassuolo

Dopo gli arrivi annunciati nella giornata di oggi, il Vado continua la sua campagna acquisti per l’imminente campionato di Serie C. Dal Sassuolo, ecco Kevin Bruno.

I rossoblù non hanno ancora ufficializzato l’operazione, ma l’accordo con il club neroverde è stato quasi raggiunto.

Bruno, trequartista di piede mancino, ha giocato con il Crotone nella scorsa stagione. In passato ha vinto il campionato Primavera con il Sassuolo e ha raccolto presenze anche con le nazionali giovanili.