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Vado, il nuovo colpo di Mancuso: quasi ufficiale il trasferimento di Kevin Bruno dal Sassuolo

Continua la campagna acquisti dei rossoblù con gli occhi puntati sul centrocampista. L'anno scorso un gol in prestito al Crotone

Serie D: la fotogallery di Vado-Cairese

Dopo gli arrivi annunciati nella giornata di oggi, il Vado continua la sua campagna acquisti per l’imminente campionato di Serie C. Dal Sassuolo, ecco Kevin Bruno.

I rossoblù non hanno ancora ufficializzato l’operazione, ma l’accordo con il club neroverde è stato quasi raggiunto.

Bruno, trequartista di piede mancino, ha giocato con il Crotone nella scorsa stagione. In passato ha vinto il campionato Primavera con il Sassuolo e ha raccolto presenze anche con le nazionali giovanili.

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