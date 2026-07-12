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Vado, fissata un’amichevole contro la Juventus Next Gen

In preparazione della prossima Serie C i rossoblù affronteranno i bianconeri all'Allianz Traning Center di Vinovo

Generico luglio 2026

Il Vado ha annunciato la prima amichevole stagionale: venerdì 31 luglio, alle ore 18:00, i rossoblù saranno impegnati all’Allianz Training Center di Vinovo contro la Juventus Next Gen.

Un primo vero assaggio di Serie C, contro una compagine solida e strutturata che da anni recita un ruolo da protagonista in categoria

I ragazzi di mister Pastorino avranno così l’occasione, dopo il ritiro di Sauxe D’Oulx, di mettere minuti nelle gambe e continuare al meglio la preparazione in vista dello storico ritorno in Serie C

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