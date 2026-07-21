Vado, c’è l’ufficialità per l’arrivo del portiere Andrea Sala

Come anticipato una settimana fa, il Vado ha annunciato un nuovo arrivo tra i pali. Si tratta di Andrea Sala, che farà così da sparring partner a Bellocci. Il ds Mancuso ha scelto di aggiungere esperienza al parco portieri, in attesa di capire chi sarà il titolare.

Sala l’anno scorso è stato portiere di riserva nella prima parte con il Crotone, mentre ha giocato da titolare con la Pro Patria nella seconda parte. In carriera per lui anche 31 presenze in Serie B, la maggior parte nella stagione 2017/2018.

Il comunicato

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Sala, esperto portiere classe 1993 reduce dall’esperienza tra Crotone e Pro Patria nella stagione 2025/26.

Andrea vanta alle spalle una carriera di assoluto rilievo: cresce nel settore giovanile della Pro Patria e dell’Inter, con cui vince lo Scudetto Primavera nella stagione 2011/12; successivamente si costruisce un importante percorso tra Serie C e B, vestendo le maglie di Pro Patria, Ternana, Reggina, Sambenedettese, Rimini, Arezzo, Catania, Catanzaro, Crotone e Padova.

Portiere di grande affidabilità ed esperienza, in carriera ha vinto due volte la Serie C, nella stagione 2022/23 con il Catanzaro e nella stagione 2024/25 con il Padova.

Benvenuto a Vado, Andrea