Vacanze e traffico da bollino rosso, in Liguria nel weekend transitati quasi 220 mila veicoli

Liguria. Sono stati 219.500 i veicoli in transito in Liguria in questo ultimo weekend di luglio: i sensori di traffico hanno registrato il numero dei mezzi diretti alle località di villeggiatura nel fine settimana contraddistinto da Viabilità Italia con il bollino rosso.

Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) sono state confermate le previsioni traffico in aumento già a partire da venerdì con traffico intenso durante tutto il fine settimana.

Sul piano nazionale, gli incrementi rispetto al fine settimana di metà luglio hanno interessato in particolare le isole maggiori, con aumenti compresi tra lo 0,29% in Sardegna e lo 0,57% in Sicilia, e le zone di montagna, dove l’incremento medio si è attestato sull’1,3%, con un picco dell’1,6% sulla rete statale del Veneto.

Quello della settimana prossima sarà da bollino nero: in previsione dell’inizio delle vacanze per migliaia di italiani, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto il traffico su strade e autostrade sarà molto intenso con qualche criticità anche in Liguria.