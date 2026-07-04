Un tuffo in sicurezza: i cani da salvataggio tornano a presidiare una spiaggia libera di Albissola

Albissola Marina. Da domani (5 luglio), più sicurezza quando si farà il bagno in mare grazie alla presenza dei cani di salvataggio della SICS che presidieranno la spiaggia libera davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre di Leoncillo Leonardi.

Anche quest’anno, quindi, la Società Italiana Cani Salvamento, svolgerà il suo servizio gratuito per conto del comune in questa spiaggia libera di Albissola Marina.

“Il servizio – spiega l’assessore alle Spiagge e al Demanio, Roberto Bragantini – sarà effettuato per tutte le domeniche di luglio e agosto, ferragosto compreso, da soccorritori e cani patentati ed abilitati. In questi ormai quattro anni di assistenza – prosegue – ci sono stati svariati interventi che hanno sempre portato al salvataggio delle persone in difficoltà”.

“Sono molto orgoglioso – sottolinea Bragantini – di poter ancora annunciare la collaborazione con questa associazione. Grazie al presidente Costantino Laurenzano e al suo fantastico dream team” conclude l’assessore Bragantini.