Un savonese: “In via Nostra Signora del Monte umido non ritirato, presenza di ratti e gravi rischi per la salute”

Savona. Di seguito pubblichiamo la lettera inviata da un cittadino savonese residente in via Nostra Signora del Monte sul mancato ritiro dell’umido.

Faccio seguito alle mie infinite chiamate di segnalazione e in particolare alle precedenti comunicazioni del 9 e 11 Luglio 2026, alle quali sono seguite risposte puramente interlocutorie e nessun intervento risolutivo.

Constato con estremo disappunto che la situazione non è cambiata.

Ci tengo a precisare che il bidoncino dell’umido viene da me sempre esposto puntualmente e in posizione ben visibile (come da foto allegata), nel pieno rispetto del calendario previsto. Nonostante ciò, il ritiro non avviene come già detto, se non a chiamata.

A questo disservizio si aggiunge ora un elemento di estrema gravità.

Essendo spesso fuori casa, il mancato ritiro comporta che l’umido rimanga esposto in strada per più giorni. Questa situazione ha innescato e sta alimentando una preoccupante proliferazione di ratti di discrete dimensioni attorno alla mia abitazione, creando una vera e propria emergenza igienico-sanitaria.

Colgo inoltre l’occasione per denunciare il grave stato di abbandono in cui versa il tratto Via Nostra Signora del Monte 1-3 da ormai due anni.

Faccio presente che risulta esserci stato un recente intervento di pulizia del tutto parziale (forse a seguito delle mie precedenti segnalazioni), limitato esclusivamente al lato sinistro della strada (all’altezza dei civici 1-3). Al contrario, il lato destro e il fondo della via, invaso da un ammasso enorme di rovi, sono stati completamente ignorati e risultano attualmente stracolmi sia di rifiuti abbandonati, sia di spazzatura e detriti costantemente accumulati dal vento proveniente dalla strada principale, aggravando così il degrado generale dell’area.

Essendo in regola con il pagamento della TARI, pretendo l’erogazione di un servizio dignitoso.

Pertanto, Vi DIFFIDO formalmente a:

Inserire stabilmente e definitivamente il mio indirizzo nei percorsi di raccolta automatica dell’umido.

Ripristinare immediatamente e in modo completo il servizio di pulizia e spazzamento per l’intera via in questione.

Vi comunico fin da ora che, qualora il problema non venisse risolto immediatamente, mi tutelerò procedendo entro le prossime 24 ore senza ulteriori preavvisi su due fronti:

Segnalazione formale all’Ufficio Igiene dell’ASL 2 Savonese, richiedendo un sopralluogo urgente per la presenza di ratti e per i gravi rischi alla salute pubblica.

Richiesta formale di decurtazione della TARI, come previsto dalla normativa vigente in caso di grave violazione e interruzione dell’erogazione del servizio (Legge 147/2013).