“Un Mare di Fitness” 2026 conquista Albenga: tre giorni di sport, spettacolo e solidarietà

Albenga. La quarta edizione della manifestazione ingauna si riconferma come evento di successo attirando persone di tutte le età tra lezioni di discipline sportive, esibizioni e tornei.

L’evento, realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Albenga e organizzato da Timothy Oddera e Mimma Iemma di Target Albenga ha dato la possibilità a tutti di avvicinarsi allo sport e poter svolgere gratuitamente lezioni e corsi di fitness seguiti dagli insegnanti e preparatori che si sono susseguiti nelle lezioni.

Grande successo hanno riscosso anche i tornei di Street Basket, e la novità dello Street Soccer, che ha richiamato numerosi bambini e ragazzi. Proprio quest’ultimo si è rivelato uno dei simboli dell’edizione 2026, riportando i giovani a vivere il calcio in strada in un clima di amicizia, rispetto e divertimento. Un obiettivo pienamente raggiunto dagli organizzatori, che fin dalla nascita della manifestazione hanno voluto utilizzare lo sport come strumento educativo e di aggregazione, capace di avvicinare le nuove generazioni all’attività sportiva.

Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, il Campionato Italiano di Savate, organizzato sotto l’egida della Federkombat, ha portato ad Albenga atleti provenienti da tutta Italia e dalla Francia, regalando al pubblico una serata di grande spettacolo e confermando il livello nazionale raggiunto dalla manifestazione. Questi i risultati degli incontri:

match savate contatto pieno

Alessandro Bavazzano (Kickboxing savate savona) batte ai punti Robin Biguet (La Motte Servolex – Francia)

Beatrice Russo (Ecole Savate San Donato Milanese) batte ai punti Clara Barbieri (Andrea Doria )

Match Kickboxing K1

Garofalo Gioele (Kickboxing Savate Savona) batte ai punti Pertuso Lorenzo (Kombat Team Alassio)

Costantino Benedetta (Kickboxing Savona) bette ai punti Ianello Asya (S.C. Virtus La Spezia)

Pivieri Giulia (Kombat Team Alassio) batte ai punti Sergi Ilaria (S.C. Virtus La Spezia)

Porcella G.B. (Kombat Team Alassio) batte ai punti Celaj Klodian (Kickboxing Savona)

Carrozzo Luigi (Kombat Team Alassio) batte ai punti Guazzi Alessandro (Kickboxing Savona)

Caleffi Alessio (Kickboxing Savona) batte ai punti Pertuso Lorenzo (Kombat Team Alassio)

Sabato sera è stata invece la volta della quarta edizione di Mr & Miss Fitness, realizzata da Mattia Scrivano che ha visto tanti partecipanti contendersi il titolo. A conquistare il titolo di “Miss Fitness” è stata Carlotta Valente, 2° posto per Anastasia Caffa.

Dei ragazzi in gara a vincere la targa di “Mr Fitness Under 40” è stato Mattia Valassi, 2° posto per Riccardo Vena, mentre il 3° posto è andato a Omar Maraua

Il Primo Posto assoluto per “Mr Fitness Over 40” è andato ad Alessandro De Blasi.

Grande partecipazione anche per la tradizionale sfilata di moda firmata Target Albenga, che ha presentato le collezioni estate, trasformando la passerella in un momento di festa e coinvolgimento per il pubblico presente.

La domenica mattina è stata dedicata alla 3ª edizione della Corsa del Mare, organizzata dagli Albenga Runners, ormai appuntamento simbolo della manifestazione. Centinaia di partecipanti hanno animato il lungomare di Albenga prendendo parte alla corsa e alla camminata solidale, confermando ancora una volta come lo sport possa diventare un importante veicolo di solidarietà.

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla “APS Rachele Franchelli” nell’ambito del progetto “Sixty for Good” per l’acquisto di apparecchi medicali necessari al reparto di neuro-oncologia dell’istituto pediatrico Gaslini di Genova.

A chiudere la tre giorni è stato il concerto degli Amarcord, che ha regalato al pubblico una serata di musica e divertimento, suggellando nel migliore dei modi un weekend che ha saputo unire sport, spettacolo e socialità.

La serate sono state caratterizzate da momenti di spettacolo con il Corpo di ballo della Ninart Academy di Anna Busè.

Si ringraziano di cuore le società che hanno partecipato all’evento: DYNAMIC RIVIERA ASD – Martina Chicco; SPACE JUMP – Davide Tumiotto; ALASSIO WAVE WALKING Lorena Rasolo; NINART ACADEMY – Anna Busè; PALESTRE 2SIDE ALBENGA – Roberta Siffredi; ONLY KETTLEBELL FINALE LIGURE – Christian Borghello; ELITE REBOUNDING – Roxana Visterneanu; US VILLANOVESE CLUB SCHERMA LE TORRI – Iliana Duarte – Giovanni Vignola; KOMBAT TEAM ALBENGA – KOMBAT TEAM ANDORA: Alessandro De Blasi; BUDO MARTIAL FIT – Patrizio Dettori – Gastone Franchelli; ARENA CLUB SPINNING E FUNZIONALE – Gabriele Arena; ALBENGA RUNNERS – Fabrizio Fattor; BASKET LE TORRI ALBENGA CERIALE – Angelo Porro; PALLACANESTRO ALASSIO – Fabio Devia; TEAM OLIMPIA – Vittorio Zamana.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Albenga che ha sostenuto l’evento e ai nostri sponsor: Target Albenga; Just Protein Alassio – Albenga; Osteomed Albenga; ADG Informatica; Studio Dentistico Savastano Isacco; Beauty è Wellness Albenga; Rivierauto Galvagno Spa; Peirano Bevande Albenga; Caffè Noir; Lega navale di Albenga; Bagni Gallinara; Bagni Italia; La Genovese Caffè.

Ringraziamento a Dv Video per il Service audio e luci video, alla presentatrice ufficiale Cristina De Stefano e ai fotografi dell’evento: Andrea Maiorana – Alessandro Gallo – Roberto Ruaro

E un ringraziamento speciale va anche alle migliaia di persone che hanno scelto di partecipare, dimostrando ancora una volta quanto Albenga creda nei valori dello sport come occasione di crescita, inclusione e condivisione.

Un Mare di Fitness vi dà appuntamento al 2027, con l’obiettivo di continuare a crescere e rendere Albenga sempre più protagonista dello sport e del benessere.