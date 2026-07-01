Un anno fa l’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar: “Marchio rinnovato, organici mantenuti e investimenti oltre gli impegni”

Villanova d’Albenga. A un anno dal completamento dell’acquisizione di Piaggio Aerospace, avvenuto il 30 giugno 2025, Baykar ha presentato oggi i risultati conseguiti nel processo di stabilizzazione e rilancio di “una delle aziende aerospaziali più longeve al mondo”.

Operativa dal 1^ luglio 2025 come Baykar Piaggio Aerospace spa, la società ha “ripristinato la piena continuità operativa, preservando i livelli di occupazione, ha approvato il nuovo piano industriale e avviato il rilancio del brand e dei propri prodotti, sostenuto da un investimento dell’azionista che ha superato gli impegni assunti in fase di acquisizione”.

Fondata nel 1884, Piaggio Aerospace era entrata in amministrazione straordinaria nel dicembre 2018. Nel dicembre 2024, Baykar firma con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un accordo di cessione dei complessi aziendali, ottenendo l’approvazione “Golden Power” da parte della Presidenza del Consiglio. Accordo perfezionato il 30 giugno 2025 con una cerimonia ufficiale a Roma. L’acquisizione dota l’azienda di una struttura patrimoniale stabile e di un assetto proprietario industriale con un orizzonte di lungo periodo, dopo quasi sette anni trascorsi alla ricerca di un futuro sostenibile.

“Fin dal primo giorno, Baykar opera per garantire la continuità operativa, istituire una nuova governance conforme ai requisiti ‘Golden Power’ e nominare il management incaricato di guidare il rinnovamento della società – ricordano dall’azienda – La fase di rilancio è guidata dal centro di eccellenza di Villanova d’Albenga, sede delle divisioni Aircraft e Engines, mentre le attività di Aftermarket e Training hanno base a Genova”.

Nel primo quarto dell’anno l’azionista ha “investito risorse ben superiori al piano originario per sostenere le attività operative, modernizzare i prodotti, salvaguardare l’occupazione e finanziare un rilancio più profondo e completo. Un sostegno finanziario che, in meno di un anno, ha già superato l’ammontare complessivo pluriennale previsto dal piano di acquisizione”.

L’impegno è stato “pienamente rispettato anche in termini occupazionali: a fronte di circa 675 posti di lavoro, l’organico ad aprile 2026 è stato pari a 677 unità, con le nuove assunzioni a compensare le uscite fisiologiche. Baykar ha ricoperto il ruolo di investitore strategico, finanziatore del rilancio, partner industriale nonché garante dei posti di lavoro nel settore aerospaziale italiano”.

“Quando abbiamo acquisito Piaggio Aerospace, abbiamo fatto una promessa alle sue persone, all’Italia e all’intero settore. A un anno di distanza, abbiamo mantenuto quella promessa – e siamo andati oltre. Abbiamo investito in misura superiore agli impegni assunti, protetto ogni posto di lavoro che avevamo promesso di tutelare e dotato questa azienda di 140 anni di un nuovo piano industriale, una nuova identità e un nuovo futuro. I giorni migliori di Piaggio Aerospace devono ancora venire”, commenta Haluk Bayraktar, CEO di Baykar e presidente di Piaggio Aerospace.

Nel marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo piano industriale che traccia “il percorso dell’azienda verso la stabilizzazione e la crescita”. Il 28 febbraio 2026 l’azienda ha presentato la nuova brand identity, Avanti Next, annunciando l’Avanti NX, l’ultima evoluzione dell’iconico bimotore turboelica P.180 Avanti.

“Nell’ambito della più ampia evoluzione della piattaforma, nel 2026 Piaggio ha ribattezzato Mantide la nuova versione per missioni speciali del P.180, evidenziandone ulteriormente le caratteristiche di versatilità. Mantide valorizza le prestazioni uniche del P.180 per estendere ulteriormente il suo profilo di missione oltre il trasporto executive verso impieghi special mission. Insieme, Avanti NX e Mantide costituiscono una famiglia di prodotti che riflette il rinnovato indirizzo industriale del programma e pone solide basi per l’evoluzione della piattaforma nel lungo periodo”.

“Quest’anno ricorrono quarant’anni dal primo volo dell’Avanti. Ciononostante, Baykar e Piaggio Aerospace considerano che il pieno potenziale del P.180 si stia realizzando soltanto oggi. La combinazione di velocità di classe jet, la sua ampia cabina silenziosa, l’efficienza nei consumi e il ridotto impatto ambientale lo rendono un prodotto unico nel panorama attuale dell’aviazione business”.

“In risposta alla crescente domanda e al rinnovato interesse per il P.180, Baykar ha fissato l’obiettivo di portare la produzione a 20-25 velivoli all’anno, facendo leva sulle infrastrutture esistenti e sull’attuale capacità produttiva. Durante l’intera fase di stabilizzazione, la produzione del P.180 è proseguita con continuità grazie a un potenziamento attivo della supply chain, ereditata dopo anni di carenza di investimenti. Gli sviluppi industriali futuri saranno valutati in funzione delle condizioni e richieste del mercato. Le abilitazioni EASA in ambito progettazione, produzione e manutenzione di Piaggio rappresentano una solida base strategica per lo sviluppo di future attività produttive in seno al gruppo Baykar, mentre la società continua a garantire il proprio impegno nelle attività di produzione aeronautica civile e nei servizi di manutenzione”.

La divisione Engine ha registrato “performance positive, acquisendo nuovi pacchetti di lavorazioni meccaniche che genereranno ricavi a partire dalla fine del 2026 e portando avanti molteplici negoziazioni con clienti italiani e internazionali su nove programmi militari attivi in ambito MRO (manutenzione, riparazione e revisione). Le attività includono il supporto MRO per la flotta MB-339 dell’Aeronautica Militare, per i CH-47 Chinook e A129 Mangusta dell’Esercito, oltre alla produzione di componenti per il motore F135 dell’F-35”.

Nel campo della manutenzione velivolistica, Piaggio Aerospace supporta una flotta di P.180 per enti governativi italiani. Parallelamente è in corso un piano di potenziamento dei servizi post vendita che prevede, tra le altre attività, la finalizzazione di un accordo per un magazzino ricambi negli Stati Uniti e il rafforzamento dell’organico presso la sede di Pratica di Mare (Roma), passato da 8 a 16 specialisti.

Il rilancio di un’azienda proveniente da quasi sette anni di amministrazione straordinaria rappresenta “una sfida complessa. Il management ha evidenziato con trasparenza che l’entità delle difficoltà e le tempistiche sono superiori rispetto alle aspettative iniziali. Tuttavia, la validità strategica dell’operazione resta pienamente confermata”.

“Con la tutela della produzione, la garanzia dell’occupazione, un nuovo piano industriale e il rilancio dei propri prodotti, Piaggio Aerospace sta costruendo le basi per una redditività sostenibile e per un rinnovato posizionamento competitivo nel mercato dell’aviazione globale, contando sul supporto degli stakeholder nazionali, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili”.