Ufficiale, il Savona è in Eccellenza: Albingaunia in Promozione, tutti i ripescaggi

Savona. Sembrava essere domani il giorno dell’ufficialità della situazione ripescaggi per Savona, Albingaunia e Sassello, vista la comunicazione del Comitato Regionale LND. Invece è spuntata la nota con i verdetti: il Savona è ufficialmente in Eccellenza, l’Albingaunia in Promozione e il Sassello in Prima Categoria.

LA NOTA UFFICIALE

Oggetto: Comunicato Stampa del Consiglio Direttivo ed del Comitato Regionale LND della Liguria

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 30 luglio 2026 ha determinato gli organici e la composizione dei Gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Alla luce delle iscrizioni pervenute, ha determinato all’unanimità quanto segue in relazione ai suddetti Campionati

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

• Preso atto dell’istanza presentata dalla Società Voltrese Vultur SSDARL di rinuncia alla partecipazione al Campionato di Eccellenza per disputare il Campionato di Terza Categoria

• Attesa la necessita di completare l’organico del Campionato di Eccellenza;

• Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di

Promozione 2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/2 del 28.05.2026

“valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva

2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura

delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027″;

• Visti i disposti di cui all’Art. 20/5 delle NOIF;

• Viste le competenze di questo Comitato Regionale;

ha determinato l’ammissione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell’organico, della sotto indicata Società:

1. SAVONA F.B.C. 1907

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

• Determinata l’ammissione alla Categoria superiore della Società Savona F.B.C. 1907;

• Preso atto della mancata iscrizione al Campionato delle Società Sporting Taggia

Sanremo ed F.C. Lavagna 2.0;

• Attesa la necessità di completare l’organico del Campionato di Promozione;

• Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di Prima Categoria

2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/10 del 11.06.2026 e quanto determinato

in relazione alle Società classificate dal Vº al VIlI° posto della stessa ed atteso che tale

classifica è da intendersi “valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027″ ha determinato l’ammissione al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell’organico, delle sotto indicate Società:

1. BORGO INCROCIATI

2. CAMPESE F.B.C.

3. LERICI F.C.

4. ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

• Determinata l’ammissione alla Categoria superiore delle Società Albingaunia Sport

Albenga, Borgo Incrociati, Campese F.B.C. e Lerici F.C.;

• Attesa la necessità di completare l’organico del Campionato di Prima Categoria;

• Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di Seconda

Categoria 2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/11 del 11.06.2026 da intendersi

“valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva

2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle

iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027″, ha determinato l’ammissione al Campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell’organico, delle sotto indicate Società:

1. SASSELLO

2. VALLECROSIA ACADEMY

3. COLLI 2024

DICHIARAZIONE DEL SINDACO MARCO RUSSO E DELL’ASSESSORE FRANCESCO ROSSELLO SUL RIPESCAGGIO IN ECCELLENZA DEL SAVONA FBC 1907

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Comitato Regionale Ligure. Per il Savona giocare nel prossimo campionato di Eccellenza è il riconoscimento di un progetto di rilancio della squadra e un’occasione di consolidamento e di ulteriore crescita.

Dopo l’incontro con la nuova dirigenza, avvenuto sabato scorso in Comune, abbiamo convintamente ritenuto di fare fronte comune per un obiettivo che non riguarda solo la squadra, ma l’intera comunità che questa squadra rappresenta.

Quindi non possiamo che essere molto soddisfatti dell’esito”.