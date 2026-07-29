TV nella casa delle vacanze: 5 motivi per scegliere un decoder tivùsat con smartcard tivusat

La casa delle vacanze è il luogo ideale per staccare dalla routine quotidiana, ma questo non significa rinunciare ai propri programmi televisivi preferiti. Anzi, proprio per questo è più piacevole seguire sport, film e intrattenimento.

Ma cosa fare se il segnale del digitale terrestre non è ottimale oppure ci si trova in località dove la ricezione può risultare meno stabile? La piattaforma satellitare gratuita tivùsat è una soluzione pratica per continuare a seguire la televisione anche lontano da casa.

Oltre 130 canali televisivi e radiofonici

Uno dei principali vantaggi di tivùsat è l’ampia offerta disponibile. La piattaforma consente infatti di ricevere oltre 130 canali televisivi e radiofonici, molti dei quali trasmessi anche in alta definizione e con contenuti disponibili in 4K sui dispositivi compatibili.

La visione dei canali non prevede un canone di abbonamento e permette di continuare a seguire un’ampia varietà di contenuti anche durante le vacanze.

Ricezione stabile anche nelle località turistiche

In alcune aree di mare, montagna o collina il segnale del digitale terrestre può essere meno stabile. Grazie alla ricezione via satellite, è possibile continuare a seguire la programmazione televisiva attraverso una parabola orientata sul satellite Hotbird 13° Est, senza dipendere esclusivamente dalla copertura terrestre.

Una soluzione che non richiede Internet

La ricezione dei canali avviene via satellite e non richiede una connessione Internet. Un vantaggio soprattutto nelle seconde case o nelle località in cui la rete è assente, instabile o poco performante, per continuare a guardare la TV anche senza connessione.

Decoder certificati con smartcard

Chi desidera utilizzare la piattaforma può consultare la pagina dedicata ai decoder tivùsat con scheda, dove sono disponibili informazioni sui modelli certificati compatibili.

I decoder certificati tivùsat sono forniti con la relativa smartcard, che dovrà essere attivata per iniziare a vedere i canali della piattaforma.

In alternativa, la Smart TV certificata “la tivù” garantisce la piena compatibilità sia con il digitale terrestre sia con tivùsat. In questo caso è necessario utilizzare una CAM certificata tivùsat, da inserire nell’apposito slot del televisore, con la smartcard inclusa da attivare prima della visione.

Una volta installata la parabola sul balcone o sul tetto della propria casa, per ricevere i canali è necessario inserire una CAM certificata tivùsat nell’apposito slot del televisore: la smartcard inclusa nella confezione dovrà poi essere attivata prima della visione. Una Smart TV certificata “la tivù” garantisce la piena compatibilità del proprio televisore sia con il digitale terrestre sia con tivùsat. In alternativa è possibile utilizzare un decoder certificato tivùsat collegato all’impianto satellitare, utilizzando anche una TV che non sia una smartTV.

Ideale per seconde case e soggiorni prolungati

Installare un decoder certificato tivùsat nella casa delle vacanze aiuta a trovare un impianto già pronto all’uso ogni volta che si raggiunge la destinazione. È una soluzione pratica anche per chi trascorre lunghi periodi fuori casa e desidera continuare a seguire i propri programmi preferiti con continuità.

Prima della partenza è comunque consigliabile verificare il corretto funzionamento della parabola e dell’impianto satellitare.

Una soluzione pratica per le vacanze

Per chi desidera continuare a vedere la televisione durante i soggiorni lontano da casa, un decoder certificato tivùsat rimane una soluzione semplice e affidabile. Grazie alla possibilità di ricevere oltre 130 canali televisivi e radiofonici, anche in HD e con contenuti disponibili in 4K, senza canone di abbonamento e senza necessità di una connessione Internet per la visione dei canali, la piattaforma è un modo pratico per non rinunciare ai propri programmi preferiti anche durante l’estate.