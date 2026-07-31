Tutto pronto per la prima finale provinciale di “Una Ragazza per il Cinema 2026”: al via la stagione dei talenti in Liguria

Loano/Pieve di Teco. L’estate ligure entra nel vivo con un appuntamento speciale dedicato alla cultura, al talento e allo spettacolo. Sabato 1 agosto, a partire dalle 21, la suggestiva cornice di corso Mario Pozzoni a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, ospiterà la prima finale provinciale di “Una Ragazza per il Cinema 2026 – Regione Liguria”. L’evento, promosso con ingresso libero per famiglie, residenti e turisti, vedrà il pubblico protagonista a sostegno delle partecipanti in una notte all’insegna dell’eleganza, della creatività e della valorizzazione del territorio.

Ideato nel 1989 da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, lo storico concorso nazionale è rappresentato in esclusiva per il territorio regionale dall’APS Vecchia Loano. L’iniziativa non si configura come una semplice manifestazione di bellezza, ma come un autentico percorso formativo e di crescita artistica che da oltre 35 anni accompagna centinaia di ragazze verso il mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo, ponendo al centro la personalità, la presenza scenica e le capacità comunicative delle concorrenti.

In Liguria questo cammino si arricchisce in modo significativo grazie alla collaborazione con la Genova-Liguria Film Commission, istituzione costantemente impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e nello sviluppo del settore audiovisivo locale. Nel corso della serata di Pieve di Teco, arricchita da esibizioni musicali e intrattenimento, le aspiranti artiste saranno valutate da una giuria di professionisti del settore, vivendo un’importante esperienza di formazione e visibilità.

Sull’importanza dell’evento per la comunità locale è intervenuta il vicesindaco di Pieve di Teco, Rosanna Zunino, sottolineando il valore promozionale e culturale dell’iniziativa: “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare a Pieve di Teco la prima tappa provinciale di un concorso così prestigioso e per tale motivo ringrazio l’associazione Aps Vecchia Loano, e il suo presidente Agostino Delfino, che ha reso possibile l’iniziativa in collaborazione con il Comune. Per la nostra comunità e per l’intero entroterra rappresenta una vetrina di primaria importanza, capace di unire l’intrattenimento di qualità al sostegno dei giovani talenti che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Iniziative come questa confermano la vocazione del nostro borgo ad accogliere eventi di grande richiamo culturale e turistico, capaci di valorizzare il territorio e offrire ai residenti e ai visitatori una serata indimenticabile.

L’evento a Pieve di Teco segna solo l’inizio del tour ligure, che proseguirà sempre con inizio alle 21nei successivi appuntamenti in provincia di Savona. La seconda tappa provinciale si terrà il 14 agosto a Borghetto Santo Spirito presso il Molo Marinai d’Italia, mentre la finale regionale è fissata per il 22 agosto a Loano in piazza Italia.

Il percorso culminerà per le finaliste liguri con il volo verso la finale nazionale, in programma il 6 settembre 2026 nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia dove il talento incontra reali opportunità professionali. Per consultare il regolamento ufficiale, iscriversi o inviare la propria candidatura è possibile visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.unaragazzaperilcinema.eu.