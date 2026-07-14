Tutto pronto per il 14^ Festival Internazionale di Musica di Savona: un viaggio musicale tra epoche, emozioni e territori nei luoghi dell’anima

Savona. E’ in programma dall’8 agosto al 12 dicembre la 14^ edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, manifestazione che ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, ICIT Savona – Istituto di cultura Italo-Tedesco, Forum Austriaco di Cultura – Milano, Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi e si tiene in collaborazione con European Paganini Route, ProQuartet – Centre Européen de Musique de Chambre (Parigi), MDW – Universität für Musik und darstellende Kunst – Wien, Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione, Ufficio Cultura della Diocesi di Savona – Noli, Università degli studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Archivio Musicale Guido Alberto Fano EPS.

L’edizione 2026, presentata questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona alla presenza del sindaco Marco Russo e dell’assessore alla cultura Nicoletta Negro, conferma la vocazione del Festival: portare la musica da camera nei luoghi sacri, intrecciando tradizione, ricerca e valorizzazione culturale. Alla conferenza erano presenti anche Ugo Folco e Don Angelo Magnano, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Savona-Noli, a testimonianza del forte legame tra il Festival e i luoghi della spiritualità cittadina. Nonché il maestro Claudio Gilio, presidente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Marco Russo ha evidenziato il valore culturale e sociale della manifestazione, dichiarando: “Il Festival offre alla città una qualità musicale eccezionale, valorizzando chiese e oratori come luoghi di cultura. È una proposta che avvicina le persone alla musica e ai musicisti, trasformando l’ascolto in un’esperienza collettiva. Vorrei anche sottolineare il ruolo del Festival all’interno del Polo Musicale Savonese: Ensemble Nuove Musiche, l’Orchestra Sinfonica e Opera Giocosa sono tre realtà che operano su piani diversi ma intersecabili. Questo lavoro di intreccio è per noi prezioso. Una città che sa far collaborare soggetti diversi dentro una visione organica è una città viva”.

Nicoletta Negro, assessore alla cultura del Comune di Savona, esprime così il valore dell’iniziativa: “Ancora una volta Ensemble Nuove Musiche propone un programma di altissima qualità, che offre alla Città un palcoscenico internazionale, fatto di talenti emergenti e di importanti riconferme. L’amministrazione sostiene progettualità che si propongono come percorsi dall’alto profilo in crescita nel tempo e questo Festival ne è una delle più belle e concrete testimonianze.”

In seguito, Francesco Ottonello, direttore artistico del Festival, ha illustrato la 14^ edizione, ribadendo gli elementi che ne definiscono l’identità: la continuità del progetto dedicato all’integrale cameristico di Paganini, il dialogo tra giovani talenti e interpreti affermati, e la presenza di ensemble che hanno accompagnato la crescita del Festival, tra cui i musicisti della Staatskapelle Dresden, i Solisti della Scala, musicisti dell’Orchestra Nazionale della RAI e, per la prima volta, della London Philharmonic.

Nel 2026 il Festival Internazionale di Musica di Savona è stato confermato tra i progetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) del Ministero della Cultura. La manifestazione, inserita all’interno dell’art. 24 – Programmazione di attività artistiche e culturali, ha ottenuto in questo settore una significativa crescita nel posizionamento, collocandosi al secondo posto in Liguria, a conferma della qualità artistica e della solidità progettuale riconosciute a livello nazionale.

Ensemble Nuove Musiche è parte del Polo Musicale Savonese, insieme all’Orchestra Sinfonica di Savona e all’Opera Giocosa. È stata inoltre siglata una partnership con l’Associazione Amici di Paganini di Genova, con cui prenderà avvio un ciclo di appuntamenti dedicati al celebre violinista, in programma tra Savona e Genova e inseriti nella proposta culturale di entrambe le istituzioni.

Un viaggio musicale tra epoche, emozioni e territori nei luoghi dell’anima: torna il Festival Internazionale di Musica di Savona, uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale ligure.

L’edizione 2026 prosegue il percorso che negli anni ha definito l’identità del Festival: portare la musica da camera nei luoghi dell’anima, intrecciando tradizione, ricerca e valorizzazione culturale.

Ritornano gli elementi che ne costituiscono la cifra distintiva: la continuità del progetto dedicato all’integrale cameristico di Paganini — repertorio raro e complesso — il dialogo tra giovani talenti e interpreti affermati, e la presenza di ensemble che hanno segnato la crescita del Festival, tra cui Staatskapelle Dresden, Solisti della Scala, musicisti dell’Orchestra Nazionale della RAI e, per la prima volta, della London Philharmonic.

La novità del 2026 è l’avvio di un percorso dedicato alla musica da camera italiana, una tradizione rimasta a lungo in secondo piano rispetto all’opera, ma ricca di pagine di grande valore. Il Festival riporta alla luce opere di Respighi, Casella, Martucci, Perosi, Simonetti e Angelo Mariani, autore di un brano ispirato alle suggestioni liguri di Arenzano, eseguito per la prima volta a Savona. Un’operazione culturale che restituisce visibilità a un patrimonio strumentale italiano di straordinario interesse.

La stagione FIMS 2026 si aprirà l’8 agosto e accompagnerà il pubblico fino al 12 dicembre, con l’ultimo tradizionale concerto.

Il racconto del Festival proseguirà attraverso i canali social di Ensemble Nuove Musiche e una campagna di comunicazione a cura di Düplo Studio, che rompe volutamente le barriere dell’istituzionalità per trasmettere innovazione, attenzione ai talenti emergenti e la sacralità dei luoghi. Il concept “Risuona” si esprime attraverso l’immagine di un putto alato assorto nell’ascolto: la musica non come semplice fruizione, ma come esperienza che attraversa spazio e persone, trasformandole.

I concerti del Festival sono ad ingresso gratuito, con l’obiettivo di rendere la musica colta accessibile a tutti e di rafforzare il legame tra cultura e comunità. Un’occasione unica per lasciarsi attraversare dalla musica e riscoprire, attraverso di essa, l’identità profonda di un territorio.

I CONCERTI

8 Agosto – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 DUO BRILLANCE

Due giovani interpreti che propongono un programma costruito sulla contaminazione tra scrittura classica e linguaggi jazzistici, naturale terreno espressivo del sassofono. Accanto a brani contemporanei, spicca una rarità ottocentesca di Ermanno Picchi, una delle prime testimonianze storiche di musica per sax e pianoforte, che si inserisce perfettamente nel nuovo filone dedicato agli autori italiani.

22 Agosto – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 TRIO ASTATINE

In collaborazione con ProQuartet – Parigi 29 Agosto – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 CUORE PIANO TRIO

Con il sostegno di ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona e Forum Austriaco di Cultura di Milano In collaborazione con mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst – Wien

Due trii patrocinati da due istituzioni europee importanti: il Trio Astatine dal Pro Quartet di Parigi e il Cuore Piano Trio dalla Hochschule für Musik di Vienna. Entrambi propongono Haydn e Schumann, ma con scelte speculari, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare come due formazioni di provenienza diversa interpretino lo stesso repertorio con sensibilità differenti. È un confronto diretto tra scuole, estetiche e approcci interpretativi.

4 Settembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 LEZIONE CONCERTO con RICCARDO MUSSATO

Giovane pianista e musicologo, che introduce il pubblico ai quartetti di Respighi e Dvořák in preparazione al concerto del giorno successivo, affidato ai Solisti della London Philharmonic Orchestra.

5 Settembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 SOLISTI DELLA LONDON PHILARMONIC ORCHESTRA

Debuttano al Festival con un programma che unisce il rarissimo Quartetto n. 3 di Respighi, pagina preziosa della musica da camera italiana, e il celebre Quartetto “Americano” di Dvořák, capolavoro assoluto del repertorio per Quartetto.

12 Settembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 MARCO OTTAVIANI – pianoforte

Il giovanissimo pianista, vincitore nello stesso anno del Palma d’Oro e del Concorso Pianistico di Roma, ci presenterà un programma classico e virtuosistico.

19 Settembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00

In collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione MATILDE AGOSTI – violoncello

SIMONE SAMMICHELI – pianoforte

Il duo propone la Sonata n. 2 di Brahms accanto a pagine di Casella, Martucci e Mariani, offrendo un percorso nella musica strumentale italiana attraverso tre generazioni di autori. Le Rimembranze di Arenzano di Mariani, in particolare, rappresentano un raro esempio di ispirazione ligure nella musica da camera ottocentesca.

26 Settembre – Chiesa di San Domenico ore 21.00

STRUMENTISTI DELLA SÄCHSISCHE STAATSKAPELLE DRESDEN

Con il sostegno di ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona In collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia

Un ritorno attesissimo in cui presentano un programma per quintetto di fiati di grande varietà: dalla tradizione italiana di Briccialdi e Respighi alla brillantezza francese di Françaix, fino alle Sei Bagatelle di Ligeti, capolavoro del Novecento e banco di prova per qualsiasi formazione di fiati.

4 Ottobre – Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla ore 21.00

Concerto in ricordo di Piero Astengo

DUO NOFERINI – D’ANTONIO

Con loro prosegue il percorso dedicato a Paganini, cui affiancano una pagina rossiniana ispirata all’amicizia tra i due compositori.

11 Ottobre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00

I SOLISTI DELLA SCALA con Germana Porcu e Francesco Mazzonetto

Presentano un programma di grande prestigio: il Quartetto n. 3 di Brahms, monumento del camerismo romantico, e il raro Quartetto in la minore di Mahler, pagina giovanile che già rivela la vocazione sinfonica del compositore.

17 Ottobre – Oratorio del Cristo Risorto ore 21.00 ENSEMBLE L’ASTRÉE

Specializzato in prassi storica, porta al Festival un programma dedicato alla Scuola delle Nazioni, la celebre scuola violinistica fondata da Tartini a Padova da dove si diffusero in tutta Europa, con allievi come Nardini e La Houssay.

24 Ottobre – Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla ore 21.00 In collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia

TABEA DEBUS – flauto dolce SAMUELE TELARI – fisarmonica

Il Duo propone un viaggio attraverso cinque secoli di musica, dal Rinascimento al Novecento, in una formazione insolita e sorprendente: flauto dolce e fisarmonica.

6 Novembre – Chiesa di N. S. Assunta ore 21.00 LAURENT JOCHUM – organo

L’organista francese ci presenta tre capisaldi della letteratura organistica: la Pièce héroïque di Franck, la Passacaglia in do minore di Bach e una sinfonia per organo di Widor, autore che ha segnato profondamente la tradizione organistica francese.

14 Novembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00

QUARTETTO VOXONUS

Solitamente dedito alla prassi storica, si presenta in una veste moderna con musiche di Sibelius, Bloch, Rachmaninov e una nuova composizione di Andrea Basevi.

22 Novembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00

MUSICISTI DELL’ORCHESTRA NAZIONALE DELLA RAI con ANDREA BACCHETTI

Propongono una rarità di Paganini, il Quintetto n. 3 di Perosi nel 70° anniversario della morte e il celebre Quintetto op. 81 di Dvořák.

28 Novembre – Chiesa di S. Andrea ore 21.00 QUARTETTO APOLLON – PRAGA

Presenta un programma interamente dedicato alla musica boema: il Quartetto “Dalla mia vita” di Smetana e il Quartetto slavo di Dvořák, due opere che incarnano il legame profondo tra musica e identità nazionale. In apertura, un omaggio italiano con un brano di Achille Simonetti, violinista-compositore tra Otto e Novecento.

4 Dicembre – Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla ore 21.00 DUO RENDA – TRUCCO

Ci offre uno spaccato della letteratura per due chitarre, da Paganini e Rossini fino alla musica contemporanea.

12 Dicembre – Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla ore 21.00 CONCERTO DI SANTA LUCIA

GRUPPO DI OTTONI DELL’ASSOCIAZIONE IL CONTRAPPUNTO DI EMPOLI

Il Festival si chiude il 12 dicembre con il tradizionale Concerto di Santa Lucia, affidato al gruppo di ottoni “Il Contrappunto”, che propone un programma festoso con pagine celebri e classici del repertorio natalizio, da Stille Nacht ad Adeste Fideles.