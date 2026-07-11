Turismo a Spotorno, Forza Italia: “Manca programmazione, dall’amministrazione nessun sostegno reale”

​Spotorno. Si è riunita nei giorni scorsi la segreteria di Forza Italia di Spotorno per “fare un punto dettagliato sull’andamento della stagione turistica in corso”.

“Il quadro emerso dal confronto e dalle numerose segnalazioni ricevute dagli operatori del settore turistico-commerciale è purtroppo chiaro e preoccupante: i mesi di giugno e luglio si stanno rivelando fortemente sottotono. ​Certamente non si può ignorare una crisi generalizzata che sta colpendo l’intero territorio nazionale, la Liguria e la provincia di Savona. Tuttavia, la differenza tra subire la crisi e governarla risiede nella capacità amministrativa. ​Il confronto con i comuni vicini e la mancanza di programmazione. ​Mentre i comuni limitrofi dimostrano lungimiranza facendo sistema, creando eventi attrattivi e supportando concretamente il comparto (dai balneari ai commercianti, dagli albergatori ai ristoratori), a Spotorno la situazione è ben diversa”.

​”Un buon amministratore si vede soprattutto nei momenti di difficoltà – dichiara la segreteria di Spotorno di Forza Italia – In un Comune come il nostro, dove si stima che tra il 70% e l’80% del reddito complessivo provenga direttamente o indirettamente dalle partite IVA legate al comparto turistico, il supporto a chi fa impresa dovrebbe essere la priorità assoluta di chi siede in Comune. Invece, assistiamo a una totale mancanza di programmazione dignitosa per una località che vanta una delle coste più belle in assoluto dell’intero panorama litoraneo.”

“​Forza Italia intende spezzare una lancia a favore di una categoria che troppo spesso, anche a livello locale, è stata bersaglio di critiche ingiuste ed è stata additata quasi con diffidenza, anziché essere valorizzata come vero motore socio-economico del paese”.

Forza Italia punta su alcuni elementi: “Il primo è la storia di Spotorno. Se dagli anni ’60 a oggi tantissime famiglie del paese hanno potuto far studiare i propri figli, permettendo loro di raggiungere importanti traguardi e una vita dignitosa, lo si deve anche al lavoro, ai sacrifici e all’indotto generato da commercianti, albergatori, ristoratori e balneari. Bisogna poi ricordare il valore sociale. Intere generazioni di giovani spotornesi, di madri e di padri di famiglia hanno lavorato duramente durante le stagioni estive, supportando i propri cari e contribuendo in modo determinante alla crescita della comunità. Le partite IVA creano ricchezza per tutto il territorio e non possono essere trattate come un corpo estraneo da colpevolizzare”.

“​Un sindaco deve essere il sindaco di tutti. Le ideologie personali o di partito devono passare in secondo piano quando in gioco c’è il benessere della cittadinanza. Chi crea lavoro e benessere merita rispetto, ascolto e strumenti per competere, non barriere o indifferenza”.

“Servono strumenti di verifica sulle presenze turistiche. ​Proprio per questo, la segreteria cittadina annuncia che, tramite la propria rappresentante eletta di Forza Italia — pur sedendo sui banchi della minoranza —, si attiverà con gli strumenti in suo possesso per verificare i dati relativi alle presenze turistiche della stagione in corso, raffrontandoli al biennio precedente. L’obiettivo è quello di analizzare l’andamento reale della stagione in base ai flussi effettivi sul territorio, così da capire se si tratti solo di una percezione del comparto o se, invece, si tratti di una percezione veritiera, stimolando l’amministrazione a un confronto serio e non più rimandabile. Spotorno ha le potenzialità per splendere, ma ha bisogno di una guida che creda davvero nel turismo e in chi, ogni giorno, alza la serranda per far vivere il paese”.