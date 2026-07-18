“Tuffati a donare”, grande successo alle Caravelle di Ceriale per l’iniziativa dell’Avis: “Servono sempre nuovi donatori”

Ceriale. Un tuffo in piscina, la musica, le risate e, soprattutto, un messaggio importante da condividere: donare il sangue è un gesto semplice e fondamentale. È stata una giornata all’insegna del divertimento, della partecipazione e della sensibilizzazione quella andata in scena oggi, sabato 18 luglio, alle Caravelle di Ceriale, dove è tornata la tradizionale iniziativa “Tuffati a donare” organizzata da Avis Liguria.

Tra tuffi, musica, animazione e momenti di intrattenimento, la giornata ha unito donatori, famiglie e amici dell’associazione. Un’occasione per stare insieme e ricordare che anche durante l’estate il bisogno di sangue non va in vacanza.

“E’ un modo per ringraziare chi è già donatore, partecipa ed è sensibile ai valori di Avis – dice Alessandro Casale, vicepresidente di Avis Liguria – ma anche un modo di incentivare e promuovere la donazione del sangue che è un gesto sanitario ma da fare in allegria e con felicità“.

In estate la necessità di sangue continua a essere alta e può diventare ancora più difficile garantire le scorte necessarie: “Essendo una regione a forte vocazione turistica durante l’estate la popolazione aumenta e, proprio in questi mesi, il fabbisogno di sangue è sempre più importante. Per questo è fondamentale continuare a reclutare nuovi donatori”, spiega Marta Gambarini, consigliera di Avis Liguria.

Avis Liguria può contare su una presenza capillare sul territorio, con 64 sedi. “Chi vuole diventare donatore può farlo: siamo disponibili ad accogliere e accompagnare le persone in questo percorso. Il messaggio che vogliamo lanciare è che non si è mai abbastanza”, sottolinea la consigliera.

L’iniziativa alle Caravelle è diventata negli anni un appuntamento molto atteso. “Tuffati a donare è uno slogan che ha avuto successo e che ci permette di avvicinare all’associazione persone di tutte le età: giovani, famiglie, bambini e anche chi magari non può donare il sangue, ma può comunque diventare un volontario”, aggiunge.

Durante la giornata non è mancato anche il tema della donazione del plasma, sempre più importante per il sistema sanitario: “Il plasma è una risorsa fondamentale e c’è sempre più bisogno di donazioni. Non tutte le sedi riescono a garantire questo tipo di raccolta, ma siamo sempre disponibili a fornire informazioni e ad accompagnare chi vuole dare il proprio contributo”, spiega Gambarini.

A rendere speciale la giornata anche la collaborazione ormai consolidata con il parco acquatico Le Caravelle e con gli artisti e gli animatori che hanno accompagnato l’evento: alla conduzione Luca Galtieri, la musica dal vivo di Nando Rizzo, gli interventi dei Sanna Clown e le esibizioni delle ragazze de La Danza È.

“Ringrazio di cuore Le Caravelle e tutte le persone che ogni anno rendono possibile questa giornata. È bello tornare qui e ritrovare sempre tanto entusiasmo”, conclude Gambarini.