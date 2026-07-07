Truffa del “finto carabiniere” nel savonese: due arresti

La Polizia Stradale di Savona ha dato esecuzione a due misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di una complessa attività investigativa relativa ad una truffa ai danni di una persona anziana, perpetrata in provincia di Savona con il noto metodo del “falso appartenente alle forze dell’ordine”.

Determinante si è rivelato il contributo dei poliziotti che, attraverso l’analisi dei sistemi di controllo della circolazione e delle informazioni acquisite a livello investigativo, sono riusciti dapprima a individuare i veicoli utilizzati dagli autori dei fatti, successivamente a ricostruirne gli spostamenti sull’intero territorio nazionale e, infine, a risalire all’identità dei soggetti coinvolti.

L’attività svolta ha così permesso di rintracciare, in provincia di Napoli, i primi responsabili, due giovanissimi – poco più che ventenni – ritenuti inseriti in un contesto operativo dedito a questo tipo di reati che, di fronte ai riscontri probatori a loro carico, hanno ammesso le proprie responsabilità.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, sono ancora in corso per ricostruire compiutamente il contesto operativo, nonché l’intera rete delle persone coinvolte nella serie di raggiri.

La Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine, inoltre, ricordano che non chiedono mai denaro, oro o preziosi da consegnare ad incaricati e, in caso di dubbio, è fondamentale interrompere immediatamente ogni contatto e chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.