Treni fermi per un’ora tra Pietra Ligure e Loano: un ombrellone sui cavi elettrici blocca la circolazione

Pietra Ligure/Loano. Disagi nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, sulla linea ferroviaria del ponente ligure, dove la circolazione dei treni è stata sospesa per circa un’ora (a partire dalle 15) nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Loano.

A causare l’interruzione è stato il forte vento, che ha sollevato un ombrellone da spiaggia trascinandolo fino alla sede ferroviaria. L’ombrellone è rimasto impigliato nei cavi della linea elettrica di alimentazione dei treni, rendendo necessario l’immediato stop alla circolazione per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che hanno provveduto a rimuovere l’ostacolo.

Al termine delle operazioni, concluse dopo circa un’ora, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente. Durante l’interruzione si sono registrati ritardi e possibili limitazioni per alcuni convogli in transito lungo la tratta interessata.

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