Trasporto pubblico, le proposte del Pd: “Sospensione degli aumenti, revisione delle linee, abbonamenti progressivi e mirati per studenti”

Savona. Sospensione immediata degli aumenti tariffari, revisione e ottimizzazione della rete delle linee, introduzione dell’ISEE per abbonamenti equi e progressivi, possibilità del duplice abbonamento studenti. Sono le proposte che arrivano dal Pd di Savona per “migliorare” il servizio di trasporto pubblico locale e renderlo più accessibile.

In una nota congiunta, il segretario dell’Unione Comunale di Savona Simone Anselmo, la capogruppo Dem in Comune Alessandra Gemelli e il segretario provinciale Emanuele Parrinello dicono: “Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale per la mobilità, la sostenibilità ambientale e la tenuta sociale del nostro territorio. Tuttavia, le recenti dinamiche legate alle tariffe e alla gestione del servizio rischiano di scaricare ingiustamente i costi sulle fasce più fragili della popolazione, sui lavoratori e sulle famiglie.

“​Come Partito Democratico riteniamo fondamentale rimettere al centro l’accessibilità e la qualità del servizio. Per questo motivo, rivolgiamo alle istituzioni preposte e ai vertici dell’azienda le seguenti richieste prioritarie. In primis la sospensione immediata degli aumenti tariffari: chiediamo la sospensione immediata dell’aumento dei biglietti e degli abbonamenti. Non è accettabile chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini in una fase in cui il costo della vita pesa già gravemente sui bilanci familiari. Qualsiasi ritocco alle tariffe deve essere bloccato, in attesa di un piano di riorganizzazione, anche delle linee, chiaro ed efficiente come si è sempre detto”.

Secondo punto, la revisione e ottimizzazione della rete delle linee: “​Prima di parlare di costi, occorre parlare di servizio. È urgente avviare un tavolo di revisione complessiva delle linee e degli orari, per rispondere alle reali esigenze di studenti, lavoratori e residenti (con particolare attenzione alle frazioni e all’entroterra). Il servizio deve essere ripensato per garantire puntualità, coincidenze efficaci e una copertura capillare del territorio”.

Inoltre, i Dem chiedono l’introduzione dell’ISEE per abbonamenti equi e progressivi: ​Per garantire un reale accesso al trasporto pubblico, proponiamo l’introduzione dell’indicatore ISEE per la modulazione del costo degli abbonamenti. Il principio della progressività è alla base dell’equità sociale: chi ha redditi più bassi deve poter usufruire di tariffe agevolate. Il TPL non deve essere un lusso, ma un diritto garantito a tutti”.

Infine, la possibilità del duplice abbonamento studenti a 9 (a tariffa invariata) o a 12 mesi (senza costi sproporzionati aggiuntivi). Una misura che “incentiverebbe l’uso dei mezzi pubblici tra i giovani tutto l’anno, sostenendo il diritto allo studio, la vita sociale e la mobilità sostenibile”.