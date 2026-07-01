Trasporto ferroviario, lavori sulla Genova-Roma: come cambiano gli orari e i percorsi dei treni

Liguria. Sulla linea Tirrenica Genova – Pisa – Roma dal 1° luglio al 12 dicembre 2026 continuano i lavori di potenziamento tecnologico. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono l’installazione del nuovo sistema Ertms tra Sarzana e Massa Centro. L’European Railway Traffic Management System è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni.

Le lavorazioni saranno svolte tra Sarzana e Massa Centro e dal lunedì al venerdì, per circa quattro ore nel mattino tra le 09:20 e le 13:20.

Le attività di cantiere saranno sospese nei periodi 6-10 e 26-30 luglio e dal 1 al 31 agosto.

Durante le attività di cantiere è prevista per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione o la limitazione in località intermedie.

L’investimento totale da parte di Rfi per la realizzazione dell’intero progetto lungo la linea tirrenica è di 140 milioni di euro.