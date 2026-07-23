Tragedia dopo un tuffo in mare ad Andora: muore un uomo

Andora. Tragedia questa mattina (23 luglio), ad Andora, dove si è verificato un decesso in spiaggia.

È successo poco dopo le 10 quando un uomo di 78 anni (classe 1948), turista proveniente dal Piemonte, si è concesso un tuffo in mare, ma è andato in difficoltà, forse complice un malore.

Tempestivo l’intervento dei bagnini e, poco dopo, dei militi della Croce Bianca di Andora, del personale medico del 118 e della Capitaneria di Porto.

Purtroppo, nonostante svariati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto.