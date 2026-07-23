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Dramma

Tragedia dopo un tuffo in mare ad Andora: muore un uomo

È successo questa mattina (23 luglio), poco dopo le 10: inutili i tentativi di soccorso

Ambulanza generica croce bianca albenga

Andora. Tragedia questa mattina (23 luglio), ad Andora, dove si è verificato un decesso in spiaggia. 

È successo poco dopo le 10 quando un uomo di 78 anni (classe 1948), turista proveniente dal Piemonte, si è concesso un tuffo in mare, ma è andato in difficoltà, forse complice un malore. 

Tempestivo l’intervento dei bagnini e, poco dopo, dei militi della Croce Bianca di Andora, del personale medico del 118 e della Capitaneria di Porto. 

Purtroppo, nonostante svariati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto. 

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