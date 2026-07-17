Tragedia al Luna Park, il dolore degli esercenti: “Lavoriamo per donare gioia, siamo sconvolti”

Spotorno. “La tragedia avvenuta all’interno del Luna Park ci ha profondamente colpiti e addolorati. Un evento così drammatico rappresenta un dolore immenso per tutti noi, che ogni giorno lavoriamo con l’unico obiettivo di offrire alle famiglie e ai bambini momenti di gioia, serenità e spensieratezza”.

Inizia così il post pubblicato dagli Esercenti dello Spettacolo Viaggiante in relazione alla tragedia avvenuta nella serata di ieri (16 luglio), a Spotorno, dove Alessio Colletti, un ragazzo 15enne, è morto folgorato.

“In questo momento di profondo dolore, – hanno proseguito, – il nostro pensiero va innanzitutto alla famiglia della vittima, alla quale esprimiamo il nostro più sincero, profondo e sentito cordoglio, unendoci al loro immenso dolore”.

“Con rispetto e partecipazione al lutto, ci stringiamo attorno ai familiari e a tutte le persone coinvolte”, hanno concluso.

La tragedia si è consumata intorno alle 23 quando il giovane, originario di Saronno e in vacanza con un amico e i genitori di lui, stava giocando al “Calciometro”, un gioco in cui si calcia un pallone il più forte possibile.

Poco prima si era abbattuto un forte acquazzone sulla zona. Secondo una prima ricostruzione, l’acqua sarebbe entrata in contatto con la centralina dell’impianto. Il ragazzo, per calciare il pallone, si sarebbe tolto una scarpa e avrebbe tirato a piedi nudi, sfiorando una parte della struttura e rimanendo folgorato.