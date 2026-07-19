  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Di già

Traffico: in A10 fino a 7 km di coda tra Pietra e Spotorno verso Genova, incidente e 2km di coda tra Savona e Feglino

In Liguria si preannuncia una giornata "bollente" non solo dal punto di vista climatico

code autostrada galleria

Liguria. Si preannuncia una giornata “bollente” non solo dal punto di vista climatico quella di oggi in Liguria: nonostante sia ancora mattina, infatti, anche sulle autostrade la situazione del traffico risulta essere da bollino rosso.

Attualmente, sulla 10 in direzione Genova ci sono 7 chilometri di coda tra i caselli di Pietra Ligure e Spotorno a causa del traffico da fine week-end.

In direzione opposta, c’è una coda di 2 chilometri tra Savona e Feglino in direzione Francia a causa di un incidente avvenuto tra Vezzi Portio e Spotorno e che ha visto l’intervento della Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco ed il personale della concessionaria autostradale.

Sotto controllo, invece, la situazione in A6.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.