Traffico ancora nel caos, code tra Spotorno e Savona: disagi tra Albenga e Andora

Savona. Anche nel pomeriggio sono proseguiti i disagi alla viabilità autostradale dopo il caos della mattinata per i due incidenti e le relative code.

Nel pomeriggio si sono registrati fino a 7 km di coda tra Spotorno e Savona per il traffico intenso. Ora la situazione viaria è in lieve e progressivo miglioramento.

Sempre sulla A10, a causa dei lavori sulla tratta, coda di 3 km tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia.

Non mancano disagi anche sulla A6 Torino-Savona: al momento è indicata una coda di 1 km tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino, provocata dall’intensa circolazione di mezzi e veicoli in transito.

E anche per la giornata di domani, venerdì 24 luglio, le previsioni parlano di bollino rosso sulla A10 tra Genova e Savona dalle 13 alle 19.

Bollino rosso anche sulla A26 in direzione Gravellone Toce dalle 16 alle 19. Nelle altre fasce orarie, sia sulla A10 quanto sulla A26, non si escludono criticità con un aumento dei tempi di percorrenza.