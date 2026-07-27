Tpl, Olivieri: “Lancione sarà nel Cda, proposta condivisa dalla maggioranza dei soci”

Savona. “Sono state attentamente valutate tutte le informazioni pervenute. Confermo non solo la presenza dell’avvocato Serena Lancione nel futuro consiglio di Amministrazione ma anche l’eventualità di svolgere all’interno dello stesso un incarico di rilievo”.

La proposta è contenuta nella lettera inviata dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ai Comuni soci: “Alla luce di tutto questo – tenendo presente che la maggioranza dei soci, sia per numero di testa che per capitale sociale, ha già espresso la propria condivisione su questa proposta – ritengo del tutto superflua, inopportuna e superata la riunione di domani mattina. Auspico che il Comune di Savona possa essere parte di questo percorso di sintesi, così da giungere all’Assemblea di martedì prossimo con la massima coesione nell’interesse del trasporto pubblico locale e dell’intero territorio”.

“La gestione iniziale di questa vicenda – scrive ancora Olivieri – ha risentito di alcune impostazioni a mio avviso improprie: la diffusione anticipata di nominativi a mezzo stampa e l’invio di comunicazioni diretta tra soci hanno rischiato di incrinare quel metodo di confronto istituzionale che dovrebbe sempre guidare le nostre decisioni”.

“Come presidente della Provincia, con la responsabilità di rappresentare e tutelare tutti i Comuni e tutti i soci, ho tenuto in considerazione le indicazioni giunte. Nelle ultime settimane ho avviato un’intensa fase di ascolto e confronto con la compagine sociale, che provvederò a completare nei primi giorni della prossima settimana, in vista dell’appuntamento del 4 agosto”, conclude.