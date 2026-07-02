TPL Linea si aggiudica il lotto 3 della gara regionale per il trasporto scolastico del Comune di Quiliano

Savona. TPL Linea si aggiudica il Lotto 3 della gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Quiliano.

Per i prossimi quattro anni TPL Linea garantirà il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato di gara, assicurando elevati standard di sicurezza, puntualità, affidabilità e attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e dell’Amministrazione comunale.

L’attivazione del servizio coinciderà con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, secondo le tempistiche previste dal contratto e in raccordo con il Comune di Quiliano.

“L’aggiudicazione del Lotto 3 rappresenta un risultato di grande valore per la nostra azienda – dichiara il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi –. Siamo pronti a mettere a disposizione del Comune di Quiliano la nostra esperienza e la professionalità del personale, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente, sicuro e di qualità per tutta la durata dell’affidamento. Quiliano è il primo Comune a godere di un servizio di trasporto ecologico in quanto due scuolabus messi a disposizione sono full electric: i primi a essere messi incircolazione nella provincia di Savona”

Il Presidente Vincenzo Franceri aggiunge: “Sono contento di questo diciottesimo Comune che ha scelto di affidarsi al nostro servizio scuolabus. Un risultato che conferma la qualità del servizio, ulteriormente potenziato a partire dal 2024. La fiducia dei nostri Soci è uno stimolo a migliorarci costantemente, alzando ogni volta l’asticella dell’efficienza”.