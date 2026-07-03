Tpl Linea, sciopero lunedì 27 luglio: “Mancato raggiungimento delle intese”

Savona. Sciopero di 4 ore dei lavoratori di Tpl Linea il prossimo 27 luglio. Lo annunciano le sigle sindacali. Una decisione presa alla luce degli esiti degli incontri che si sono svolti nelle ultime settimane.

“I problemi dei lavoratori sono stati rappresentati dalla Rsu negli incontri con la Direzione aziendale: dalla trattativa non sono emersi risultati accettabili alle richieste di ripristino dell’organico degli autisti, di programmazione delle operazioni di manutenzione in modo corretto, in particolare per la manutenzione dei condizionatori. – continua l’elenco delle istanze – Di raggiungimento di un accordo per la gestione della bigliettazione elettronica in particolare per la vendita a bordo, di predisposizione di percorsi formativi per nuovi autisti, di rinnovamento del parco autobus in modo economicamente sostenibile”.

Le sigle sindacali aggiungono: “Questi argomenti sono stati oggetto di richiesta anche al CDA, inviata in data 21 maggio, a cui non è stata data risposta. Il 4 giugno la Rsu, per sollecitare l’incontro, ha attivato la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L’azienda ha convocato la Rsu in data 12 giugno, l’incontro si è chiuso con esito negativo. La Rsu ha chiesto la mediazione della Prefettura che ha convocato le parti il 24 giugno: anche questo incontro non ha prodotto soluzioni”.

Dopo le date degli incontri e gli esiti, la decisione di oggi. Per sostenere la vertenza è stata proclamata una prima azione di sciopero di 4 ore il prossimo lunedì 27 luglio. Hanno formalizzato il sostegno alla vertenza le Segreterie Provinciali di Filt-Cgil, Sial-Cobas, Ugl-Fna.