Tpl Linea, parte il servizio a chiamata serale gratuito che collega Campus-centro-darsena

Savona. Da questa sera (9 luglio) e fino al 29 agosto muoversi a Savona nelle ore serali sarà più semplice, sicuro e flessibile grazie al nuovo servizio sperimentale di trasporto a chiamata che collega il quartiere di Legino con il centro cittadino e la Darsena.

Il servizio, completamente gratuito, è attivo dal lunedì al sabato, dalle 19.30 all’1, ed è stato pensato per offrire un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata, promuovendo una mobilità più sostenibile.

L’iniziativa nasce da una richiesta del Comune che già lo scorso anno aveva portato a una prima sperimentazione e che Tpl ha accolto e organizzato in tempo per la stagione estiva. L’Amministrazione aveva raccolto le istanze dei pubblici esercizi della Darsena volte a dotare questa zona di un servizio di trasporto pubblico che a oggi la esclude.

“E’ un’iniziativa che vuole dare una risposta a una richiesta che ci arrivava, cioè quella di servire meglio la Darsena che, soprattutto in estate, è un luogo molto vivo – spiega l’assessore alla mobilità sostenibile, Ilaria Becco – Ma è anche un’iniziativa che rientra nel progetto di introduzione di servizi innovativi per i quali stiamo lavorando con Tpl da tempo con l’obiettivo di aumentare l’utilizzo del mezzo pubblico strutturando un servizio rispondente sempre di più alle esigenze dei cittadini. Ringrazio Tpl per la collaborazione e per la disponibilità a lavorare su nuove ipotesi di servizi innovativi”.

La corsa si prenota in modo semplice e personalizzato tramite l’app Easy Bus, scegliendo l’orario e il percorso più adatti alle proprie esigenze. La prenotazione può essere effettuata fino a 20 minuti prima della partenza.

Il servizio effettua fermata presso: Università, via Cadorna, via Stalingrado, via Pirandello, stazione ferroviaria di Savona, piazza del Popolo, via Paleocapa, corso Mazzini, via Gramsci e Darsena.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.tpllinea.it oppure contattare il numero verde 800 808 288, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 21