Tpl Linea, l’assemblea dei soci rimanda la nomina del Cda: nuova riunione entro Ferragosto

Savona. Si è conclusa con un nulla di fatto l’assemblea dei soci di Tpl Linea per nominare il nuovo Cda. La decisione è saltata in seguito al mancato confronto tra Comune di Savona e Provincia.

Il Cda uscente rimarrà in carica per un massimo di 45 giorni (a decorrere dal 30 giugno), limitandosi alla sola ordinaria amministrazione. Per rispettare le scadenze, l’assemblea si dovrà riunire una seconda volta necessariamente entro il 15 agosto.

L’azienda è partecipata dalla Provincia (che però non partecipa versando quote) e tutti i Comuni della provincia, ma ognuno ha un peso diverso. La Provincia detiene la quota di maggioranza relativa con il 34%, segue il Comune di Savona con il 28,9%, il Comune di Finale con il 4,33%, poi gli altri Comuni con percentuali pari o inferiori al 2%.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha manifestato il suo rammarico per l’impasse: “Tpl è un’azienda molto importante, ha 400 dipendenti e svolge un servizio cruciale per il nostro territorio. Io sono sempre stato e sono disponibile a confrontarmi per fare le scelte più opportune per il futuro dell’azienda. Oggi prendo atto che la Provincia non è stata disponibile a interlocuzioni, confido che il confronto avvenga nelle prossime settimane”.

Il sindaco ha ricordato l’accordo raggiunto tre anni fa auspicando un percorso analogo: “Faccio un appello affinché con senso di responsabilità si affronti questo passaggio come abbiamo fatto tre anni fa, quando abbiamo trovato un assetto che ha portato i suoi frutti e che ha permesso all’azienda di crescere molto. Il mio approccio è lo stesso”.