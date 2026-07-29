Tpl Linea, dal 1° agosto scattano gli aumenti: ecco le nuove tariffe

Savona. TPL Linea rinnova il sistema tariffario “per garantire un trasporto pubblico sostenibile, moderno e vicino alle esigenze dei clienti. Una manovra orientata al futuro del trasporto pubblico locale attraverso una flotta rinnovata, servizi più accessibili e nuove soluzioni digitali”.

“Non si tratta di un aggiornamento dei prezzi, ma di una revisione complessiva del sistema di accesso al trasporto pubblico locale pensata per accompagnare l’evoluzione del servizio, introdurre nuove modalità di viaggio, semplificare l’utilizzo dei mezzi e garantire la sostenibilità di un’infrastruttura fondamentale per il territorio”.

Dal 1° agosto entrerà in vigore la prima fase del nuovo piano tariffario, che riguarda i biglietti semplici e giornalieri, i carnet e i titoli di viaggio settimanali e mensili. Tra le principali novità l’introduzione di nuovi titoli di trasporto.

“Sono previsti nuovi strumenti – spiegano dall’azienda -, più tutele per i clienti abituali e una mobilità più semplice e digitale. L’ultimo adeguamento tariffario risale al 2017: in questi nove anni il costo della vita è aumentato del 18,9%, mentre le tariffe sono rimaste invariate. Nello stesso periodo l’azienda ha continuato a garantire il servizio pubblico, affrontando l’incremento dei costi energetici, del carburante, della manutenzione, dei ricambi e del personale, investendo parallelamente nell’ammodernamento della flotta, nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica. Il 21 luglio 2026 si sono aperte le buste della prima gara per l’acquisto di 22 nuovi autobus e a breve sarà possibile visualizzare in tempo reale i passaggi degli autobus direttamente sulla piattaforma Google. Inoltre, il tasso di evasione è sceso dal 10,51% al 7,96% grazie al progetto aziendale Socrate”.

“Il trasporto pubblico locale non è un’attività commerciale – spiega il direttore di TPL Linea Giampaolo Rossi – è un servizio pubblico essenziale che ogni giorno garantisce il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini, studenti, lavoratori, anziani e persone fragili. Non pensiamo solo alle giornate di bel tempo: anche in presenza di piogge intense, nevicate, incidenti stradali o criticità sul territorio come crolli di versanti. Per continuare a svolgere questo ruolo è necessario preservarne l’equilibrio economico e finanziario raggiunto consequenzialmente all’intenso lavoro di questi tre esercizi affinché l’aumento generalizzato dei costi non si traduca in una riduzione della qualità del servizio, delle corse o della capacità di investimento”.

“L’adeguamento tariffario è una misura necessaria per assicurare continuità e sviluppo del trasporto pubblico della provincia di Savona. TPL Linea ha scelto di accompagnare questo aggiornamento con una delle più importanti revisioni del proprio sistema di servizio alla clientela degli ultimi anni”.

“Non va dimenticato – aggiunge il direttore Rossi – che l’azienda è attualmente impegnata nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, che comporterà un significativo incremento del costo del lavoro: di circa 1.400.000 euro nel 2026 e di circa 1.900.000 euro nel 2027. Tale rinnovo determinerà un aumento medio della busta paga dei lavoratori che all’azienda costerà 4.550 euro annui. A ciò si aggiungono il consistente aumento del costo delle materie prime, pari al 17,76%, e il forte incremento del premio della polizza assicurativa Rc mezzi, che passerà da circa 670.000 euro a 1.192.000 euro”.

“Comprendiamo perfettamente le preoccupazioni di chi vede modificarsi le tariffe dopo molti anni – prosegue il direttore Rossi –. Proprio per questo abbiamo costruito una manovra che tutela chi utilizza quotidianamente il servizio perché la sommatoria degli aumenti annuali sarebbe più elevata e introduce strumenti che renderanno il trasporto pubblico più semplice, moderno e accessibile. L’obiettivo non è far pagare di più, ma offrire un sistema migliore e sostenibile anche per il futuro. Un esempio è dato dall’introduzione prossima del cosiddetto ‘borsellino elettronico’ pensato per applicare automaticamente la tariffa più conveniente in base all’utilizzo reale del cliente”.

“La nuova manovra – spiegano dall’azienda – rappresenta uno dei tasselli del percorso di innovazione avviato da TPL Linea. Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con l’introduzione di ulteriori strumenti digitali, tra cui il futuro ‘borsellino elettronico’ pensato per applicare automaticamente la tariffa più conveniente in funzione dell’utilizzo del servizio, secondo il principio ‘più viaggi, meno spendi'”.

“Siamo consapevoli che ogni aggiornamento tariffario possa suscitare preoccupazione – conclude il direttore di TPL Linea –. Dopo nove anni di tariffe invariate, in un contesto economico profondamente cambiato, era tuttavia necessario intervenire per garantire continuità, qualità e sicurezza a un servizio pubblico essenziale. Abbiamo costruito una manovra equilibrata, tutelando in particolare chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico e accompagnando l’adeguamento tariffario con nuovi servizi, innovazione e investimenti. La sostenibilità economica è la condizione indispensabile per continuare a offrire un servizio efficiente, moderno e affidabile a beneficio dell’intero territorio e dei clienti che ogni giorno ne assicurano il funzionamento”.

Più vantaggi per chi sceglie l’autobus ogni giorno: Liguria Go Pass. Gli abbonamenti continueranno a essere la soluzione economicamente più conveniente, grazie all’applicazione dei coefficienti tariffari minimi consentiti dalla normativa regionale. Gli abbonati sono stati tutelati con gli incrementi più contenuti.

Più semplicità anche per chi utilizza il servizio occasionalmente: Liguria Go Flex. La manovra introduce importanti novità anche per i passeggeri saltuari e per i turisti. Entrano infatti a far parte dell’offerta nuovi carnet e biglietti giornalieri per tutte le zone tariffarie, rendendo più conveniente l’utilizzo del servizio anche per chi si sposta occasionalmente.

Viaggiare con la propria carta di credito è semplice, sicuro e veloce: Liguria Go Tap. Una delle innovazioni più significative sarà inoltre la possibilità di viaggiare semplicemente utilizzando la propria carta bancaria contactless o il proprio smartphone, senza acquistare preventivamente il biglietto. Il sistema “EMV” consentirà di salire a bordo, validare la carta e utilizzare la rete provinciale con un unico titolo valido 24 ore al costo invariato di 5 euro nonostante la manovra tariffaria. Una soluzione già diffusa nelle principali città europee, che rende il trasporto pubblico più accessibile soprattutto ai visitatori e ai clienti occasionali.

Le tariffe

I biglietti a corsa semplice passeranno da 1,50 euro a 1,80 euro per Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde, Argento; da 2,30 euro a 2,80 euro per Zone Viola, Marrone, Azzurra; da 2,80 euro a 3,40 euro per Zona Gialla.

Rimane la possibilità di acquistare i biglietti a corsa singola direttamente dall’autista (in contanti): sarà attivabile un biglietto Rosso che permette di viaggiare su tutta la rete TPL Linea della provincia di Savona al costo di 3,40 euro e della durata di 60 minuti. Dall’autista è possibile acquistare anche un biglietto giornaliero al costo di 6,00 euro della durata di 24 ore.

CARNET. Oltre al tradizionale carnet da dieci corse per la zona Rosa, saranno disponibili anche i carnet da dieci corse per le altre zone tariffarie, al di fuori della Zona Argento. Tale acquisto, come in precedenza, permette il risparmio del costo di un biglietto. Di seguito i costi aggiornati: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde il carnet ha un costo di 16,20 euro; nelle Zone Viola, Marrone, Azzurra di 25,20 euro, nella Zona Gialla di 30,60 euro.

BIGLIETTO GIORNALIERO. La nuova manovra tariffaria prevede l’estensione delle zone anche per il biglietto giornaliero valido 24 ore: se prima era possibile acquistare un giornaliero solo per la Zona Gialla, dal 1° agosto 2026 sarà possibile l’acquisto di tale biglietto anche nelle altre zone con i seguenti prezzi: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde a 3,20 euro; nelle Zone Viola, Marrone, Azzurra a 4,90 euro; nella Zona Gialla a 6 euro. Resta invariato – di 5 euro – il costo del biglietto giornaliero a bordo degli autobus avvicinando la carta di credito contactless, il wallet di smartphone o smartwatch al validatore elettronico. Rimane attiva la possibilità di acquistare un biglietto giornaliero anche dall’autista al costo di 6,00 euro.

SETTIMANALI E MENSILI. Settimanale. Con la nuova manovra tariffaria gli abbonamenti settimanali non subiranno modifiche e manterranno i seguenti prezzi: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde a 13,00 euro; nelle Zone Viola, Marrone, Azzurra a 15,00 euro; nella Zona Gialla a 17,50 euro.

Mensile ordinario. Gli abbonamenti mensili ordinari a seconda della zona avranno i seguenti costi: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde di 36,00 euro nelle Zone Viola, Marrone, Azzurra di 41,00 euro nella Zona Gialla di 50,00 euro. Gli abbonamenti mensili anziani non hanno subito modifiche e avranno i seguenti costi: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione, Verde di 24,00 euro, nelle Zone Viola, Marrone, Azzurra di 29,00 euro; nella Zona Gialla di 34,00 euro.

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA REGIONALE. Con la nuova manovra tariffaria restano invariati i costi delle tessere Liguria Go. La tessera ricaricabile Liguria Go FLEX avrà sempre un costo di 1,00 euro; mentre la tessera plastificata Liguria Go PASS dedicata agli abbonati avrà un costo di 5,00 euro.