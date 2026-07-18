Tovo San Giacomo: sabato 25 luglio la consegna del 18esimo “Giacomino d’Oro”

Tovo San Giacomo. Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Santo Patrono di Tovo San Giacomo con uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità: la consegna del “Giacomino d’Oro”, giunto quest’anno alla sua 18ª edizione. Il premio, istituito per dare un riconoscimento ufficiale ai cittadini che si sono distinti a livello internazionale, nazionale o regionale nei campi dello studio, del lavoro, delle arti, dello sport o dell’impegno sociale, sarà conferito sabato 25 luglio, al termine della Santa Messa e della Solenne Processione in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo.

La Giunta Comunale, riunitasi venerdì 10 luglio per l’apertura delle buste contenenti le candidature, ha ufficializzato i nomi dei benemeriti del 2026. Per questa edizione, il premio sdoppia la sua valenza simbolica andando a toccare il tessuto associativo, la memoria storica e l’esempio civico del paese.

I premiati del Giacomino d’Oro 2026 sono:

I coniugi Renato Gotti e Agnese Aicardi: pilastri storici della vita comunitaria. La Giunta ha voluto premiare il loro essere “da decenni motori di innumerevoli iniziative e pilastri della vita associativa”. La motivazione sottolinea come la coppia rappresenti un “esempio per le nuove generazioni: in un’epoca di legami fragili, la loro dedizione reciproca e il comune amore per il proprio paese costituiscono un modello di cittadinanza attiva e integrità morale”.

Folco Emanuele: custode dell’identità locale. Il riconoscimento gli viene conferito “per il suo impegno nel promuovere, in passato le attività del paese e tutt’oggi testimone puntuale nella memoria storica della vallata”, con una menzione speciale “per le poesie inerenti i luoghi del paese”, capaci di valorizzare il territorio attraverso la cultura.

La cerimonia di premiazione si svolgerà pubblicamente nella piazza principale di Tovo San Giacomo, regalando alla cittadinanza un momento di condivisione e orgoglio locale a cui seguirà la tradizionale “Torta dei Giacomi” offerta dalla locale associazione Pro Loco.

I tre assegnatari del 2026 vanno ad arricchire un prestigioso albo d’oro che dal 2009 a oggi ha celebrato le eccellenze del territorio: dai campioni dello sport come il pallanuotista Matteo Aicardi (primo storico premiato), a figure fondamentali del volontariato, dell’amministrazione pubblica, della cultura e della partecipazione attiva.