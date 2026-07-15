Tovo San Giacomo: riapre l’accesso al cimitero di Bardino Vecchio, al via i lavori in via Lavrio e via Gaiado a Bardino Nuovo

Tovo San Giacomo. Importanti aggiornamenti sul fronte della viabilità e della sicurezza del territorio nel Comune di Tovo San Giacomo. L’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Oddo annuncia la conclusione dei lavori di ripristino della strada di accesso al cimitero di Bardino Vecchio e, contestualmente, l’avvio del cantiere per la riapertura di via Lavrio a Bardino Nuovo.

Conclusi i lavori al cimitero di Bardino Vecchio

La strada di accesso al cimitero di Bardino Vecchio, fortemente danneggiata a causa dell’ondata di maltempo dello scorso 20 maggio 2025, è nuovamente percorribile in piena sicurezza. L’intervento ha previsto una serie di opere strutturali mirate al consolidamento del versante come la palificazione della sede stradale per garantire la stabilità del tratto, una nuova canalizzazione delle acque meteoriche per un corretto deflusso piovano e la posa di una griglia di contenimento per prevenire ed evitare la caduta di detriti sulla carreggiata.

Al via il cantiere in via Lavrio a Bardino Nuovo

Da qualche giorno hanno preso ufficialmente il via i lavori per la riapertura di via Lavrio, la strada di collegamento strategico tra il centro del paese e l’omonima borgata. Il tratto era rimasto interrotto da metà marzo a seguito del crollo di una porzione della carreggiata. I lavori attualmente in corso permetteranno non solo il totale ripristino della porzione crollata, ma anche un sostanziale miglioramento della gestione dei flussi dell’acqua piovana, riducendo il rischio di futuri dissesti idrogeologici. Inoltre sarà sistemato un tratto del manto stradale di via Gaido anch’esso danneggiato degli ultimi eventi meteorologici.

“Con il completamento delle opere a Bardino Vecchio e l’avvio del cantiere di via Lavrio – dichiara Luciano Cesio, vice sindaco di Tovo San Giacomo con delega ai lavori pubblici – prosegue, nonostante le lungaggini burocratiche e la difficoltà a reperire i fondi, l’impegno costante dell’amministrazione per la sicurezza del territorio, restituendo ai cittadini collegamenti sicuri e infrastrutture adeguate.”