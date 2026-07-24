Torna Celleclassica e celebra i 100 anni di György Kurtág

Celle Ligure. Un omaggio al grande compositore ungherese con una selezione da Játékok e le sue trascrizioni da J. S. Bach per pianoforte a quattro mani, quelle di Federico Bricchetto, pianista e direttore artistico di Celleclassica, ed Elena Chiavegato.

Sabato 25 luglio note per György Kurtág, che il 19 febbraio 2026 ha compiuto cento anni ed è ancora oggi in attività. Una delle figure più interessanti della musica europea del secondo Novecento. Schivo, radicalmente originale, lontano dalle strade maestre della musica a lui contemporanea, ha costruito un linguaggio inconfondibile, nel quale poche note possono contenere una straordinaria intensità espressiva.

A questo gigante della musica del secondo Novecento, Celleclassica dedica il concerto alle ore 21, nella Sala Arecco di via Avogadro. Protagonista sarà il pianista e direttore artistico del festival Federico Bricchetto, che aprirà l’omaggio a Kurtág con una selezione da Játékok (Giochi), la raccolta pianistica che il compositore ha iniziato a scrivere nel 1973 e che continua ancora oggi ad arricchire. Miniature, frammenti, gesti e silenzi: in Játékok Kurtág porta all’estremo la ricerca della concentrazione, trasformando il pianoforte in un luogo di scoperta e di libertà.

“La dimensione della miniatura diventa così un laboratorio creativo in cui una singola nota, un gesto o un silenzio possono assumere una forza espressiva sorprendente.” Come ha spiegato lo stesso compositore nell’interessante intervista concessa a Helmut Failoni e pubblicata sul Corriere della Sera il 15 febbraio 2026, pochi giorni prima del suo centesimo compleanno, “la musica va meritata”. Per il compositore, infatti, non siamo sempre nello stato giusto per ascoltare davvero la musica: per poterla accogliere è necessaria una particolare predisposizione all’ascolto, uno stato di concentrazione e di totale disponibilità. La musica, in questa prospettiva, non è qualcosa che si offre automaticamente, ma un’esperienza alla quale occorre avvicinarsi con presenza, attenzione e apertura interiore.

È forse proprio questa la condizione che Játékok richiede: fermarsi, ascoltare, essere disponibili a cogliere il significato di un gesto, di una singola nota, di un silenzio. Il recital proseguirà con alcune trascrizioni di cantate di J. S. Bach realizzate da Kurtág per pianoforte a quattro mani, eseguite insieme alla pianista Elena Chiavegato, già protagonista della prima edizione del festival. Un incontro tra presente e passato che restituisce uno dei tratti più profondi della poetica di Kurtág: la capacità di guardare alla tradizione non per ripeterla, ma per ritrovarla e trasformarla attraverso uno sguardo contemporaneo.

Il concerto si inserisce nella quarta edizione di Celleclassica, festival di musica classica e contemporanea nato nel 2023 dalla collaborazione tra il Comune di Celle Ligure, la Proloco e la direzione artistica di Federico Bricchetto. La rassegna, in programma fino al 29 agosto, dedica ampio spazio alla musica del Novecento e contemporanea, con l’obiettivo di creare un dialogo costante tra il grande repertorio e la musica del nostro tempo.