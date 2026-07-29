Torna a Sassello l’appuntamento con la Festa del Grano

Sassello. Due giornate dedicate al mondo agricolo, alle tradizioni rurali e alla valorizzazione del territorio. Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 torna a Sassello la Festa del Grano, manifestazione organizzata dall’agriturismo Romano, con il patrocinio del Comune di Sassello, che ogni anno richiama famiglie, appassionati e curiosi per un’immersione nella cultura contadina.

L’evento propone un ricco programma capace di unire dimostrazioni storiche, momenti conviviali e attività dedicate ai più piccoli, riportando al centro il valore del lavoro nei campi e delle antiche tradizioni legate alla coltivazione del grano.

Il programma – La manifestazione prenderà il via sabato 1° agosto alle ore 10 con il raduno e l’arrivo dei trattori, accompagnati dalle visite alle stalle. Alle 12.30 spazio al pranzo nel fienile, mentre nel pomeriggio, dalle 16, i visitatori potranno assistere alla tradizionale trebbiatura del grano con macchine d’epoca, oltre al battesimo della sella, ai giochi e all’animazione per bambini.

La giornata si concluderà con la cena nel fienile alle 19 e, dalle 20, con la musica dal vivo curata da VR Audio.

Anche domenica 2 agosto il programma inizierà alle 10 con il giro dei trattori per le vie di Sassello e la benedizione in Piazza del Borgo. Dopo il pranzo nel fienile delle 12.30, il pomeriggio vedrà nuovamente protagonisti la trebbiatura con trebbiatrici storiche, le visite alle stalle di nuova generazione, il battesimo della sella e le attività di animazione.

La chiusura della manifestazione sarà affidata alla cena delle 19 e alla serata musicale, dalle 20, con il dj Manuel Gambera.

Un appuntamento che valorizza il territorio – “La Festa del Grano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sassellese, offrendo l’occasione di riscoprire i mestieri della tradizione agricola e il patrimonio culturale delle campagne liguri2 afferma dalla Confederazione Italiana Agricoltori savonese.

“L’iniziativa mette in evidenza il ruolo dell’agricoltura non solo come attività produttiva, ma anche come elemento identitario del territorio, creando un momento di incontro tra generazioni attraverso dimostrazioni pratiche, gastronomia tipica e intrattenimento. Per residenti e turisti sarà quindi un’occasione per trascorrere un fine settimana all’aria aperta, tra trattori storici, animali da fattoria, cucina contadina e musica, in un contesto che celebra il legame tra uomo, terra e tradizione” conclude Cia Savona.