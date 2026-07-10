Top 500 Liguria, Bucci: “Nucleare, Blue Economy e IA le tre sfide per la crescita della Liguria”

Liguria. Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto a bordo della nave Costa Toscana alla decima edizione di Top 500 Liguria. All’evento, che attraverso l’analisi delle prime 500 imprese liguri ha saputo interpretare l’evoluzione dell’economia regionale, ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Stiamo vivendo una fase di profondi cambiamenti, non solo sul piano geopolitico ma anche su quello tecnologico, che dobbiamo saper trasformare in opportunità di crescita e sviluppo – ha dichiarato il presidente Bucci –. Abbiamo davanti tre grandi sfide strategiche, che avranno ricadute non solo sulla Liguria ma anche a livello nazionale”.

“La prima riguarda l’energia nucleare: stiamo lavorando perché Genova possa ospitare la sede dell’Agenzia Italiana per il Nucleare. Ho scritto più volte al ministro Gilberto Pichetto Fratin e possiamo contare su competenze, ricerca e know-how di altissimo livello, grazie anche al contributo del nostro sistema universitario”.

“La seconda sfida è quella della blue economy: la Liguria è già leader in Italia, lavoriamo per diventare un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo, rafforzando il ruolo di Genova come gateway dell’Europa meridionale”.

“Infine, c’è la grande sfida dell’intelligenza artificiale e della gigafactory, su cui stiamo investendo con decisione. Sono tre opportunità che non possiamo permetterci di perdere, perché da queste dipende una parte importante del futuro economico e occupazionale del nostro territorio” conclude Bucci.