Toirano, alla Grotta della Bàsura la presentazione di “Solo Amore” di Luca Sommi

Toirano. Il Comune di Toirano propone un appuntamento di grande valore culturale in uno dei luoghi più affascinanti e simbolici del patrimonio storico europeo. Sabato 1^ agosto, nella suggestiva Grotta della Bàsura, all’interno del complesso delle Grotte di Toirano, il giornalista, scrittore e autore televisivo Luca Sommi presenterà il suo libro “Solo Amore”.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di dialogare con l’autore attorno a un’opera che invita a ripensare profondamente il nostro rapporto con il mondo animale. Nel suo libro, Sommi intreccia riflessione etica, cultura e sensibilità, ricordando come gli animali siano esseri capaci di provare dolore, paura, gioia, solitudine e amore, e proponendo un nuovo sguardo fondato sul rispetto, sull’empatia e sul riconoscimento della loro dignità. Un invito a riscoprire il valore di una relazione autentica tra esseri viventi, fondata sulla responsabilità e sulla consapevolezza.

La presentazione sarà realizzata con la collaborazione della Libreria San Michele di Albenga, che accompagnerà l’incontro e contribuirà alla diffusione dell’opera e al dialogo tra autore e pubblico.

La scelta della Grotta della Bàsura come sede dell’evento assume un significato profondamente simbolico. Proprio a Toirano sono custodite le più antiche tracce d’Europa di una convivenza e di un’interazione diretta tra un gruppo di esseri umani e un cane domestico. Le impronte fossili rinvenute nella Bàsura, risalenti a circa 14.400 anni fa, documentano il passaggio di un canide al fianco di adulti e bambini del Paleolitico, impegnati nell’esplorazione degli anfratti più profondi.

Una testimonianza straordinaria che racconta come il legame tra l’uomo e gli animali affondi le proprie radici nella preistoria e costituisca una delle più antiche evidenze conosciute di una relazione di fiducia e collaborazione. La Grotta della Bàsura, con le sue impronte millenarie, ricorda che questa relazione non è una conquista recente, ma appartiene alle origini stesse della storia umana. Il dialogo tra il luogo e il libro rende questo incontro un’occasione di straordinario valore culturale, in cui archeologia, scienza e letteratura si incontrano per raccontare una storia che parla al presente.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Toirano, si inserisce nel calendario degli eventi culturali estivi con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, archeologico e naturalistico del territorio.

Al termine della presentazione è prevista una degustazione di vini a cura della Cantina Durin di Ortovero. La quota di partecipazione è di 20 euro (comprensiva della degustazione). La prenotazione è obbligatoria, in considerazione dei posti limitati all’interno della Grotta della Bàsura. Per informazioni e prenotazioni contattare Kety Sbarra al numero 3450902990 o Laura Oliveri al numero 3385355002.