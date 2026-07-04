Tamponamento a catena in A10 all’altezza di Celle Ligure: traffico in tilt per ore in direzione Ventimiglia

Agg. ore 13. Dopo circa 3 ore di caos, la situazione del traffico sembra finalmente in miglioramento. Al momento, infatti, smaltiti gli ingorghi dovuti all’incidente, risultando presenti “solo” code a tratti tra Bivio A10/A26 Trafori e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso.

Agg. ore 11.35: Al momento la coda tra Varazze e Albisola è salita a 8 km.

Celle Ligure. Incidente questa mattina (4 luglio), in A10. È successo all’altezza di Celle, nella galleria Pecorile, con il traffico che è andato letteralmente in tilt in direzione Ventimiglia.

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti prima delle 10 e, stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti un carro attrezzi e diversi veicoli.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto si è recata un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze: solo per un 61enne è stato previsto l’accompagnamento in ospedale, in codice giallo, mentre gli altri hanno rifiutato il trasporto.

Le conseguenze peggiori le ha patite il traffico, che al momento risulta bloccato tra Celle e Albisola.

E il sito sito di Autostrade segnala una coda di 6 km tra Varazze e Albisola (entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola; uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze), in direzione Ventimiglia.

Inoltre, si segnalano anche 2km di coda tra Savona e Spotorno, sempre in direzione Ventimiglia, causa traffico intenso e una coda di 3km, questa volta in direzione Genova, tra Pietra Ligure e Feglino.