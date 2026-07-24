Svolta rosa a Savona: Grazia La Fauci è il nuovo prefetto della Città della Torretta

Savona. Svolta rosa per la città di Savona e il palazzo del governo: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha nominato per il palazzo del governo savonese Grazia La Fauci.

La Fauci, nominata prefetto dal settembre 2023, ha ricoperto finora questo incarico a Sassari. Torna in Liguria dopo alcuni anni dove è stata Capo di Gabinetto presso la Prefetture della Spezia e, dal 2019 al 2021, presso quella di Genova.

Originaria di Messina, La Fauci è entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1989, nella Prefettura di Pisa. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, occupandosi di Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale presso le Prefetture della Spezia e di Lucca nonché di Elettorale e Raccordo con gli Enti Locali.

Nel 2021 le è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Oltre a Savona le nomine riguardano anche altre otto province: Bari, Avellino, Catanzaro, Arezzo, Teramo, Sassari, Ascoli, Oristano.

Dopo 4 mesi, con il pensionamento dell’ex prefetto De Rogatis, Savona ha di nuovo il suo prefetto. Su questo tema il Comune di Savona aveva sollevato polemica in occasione dell’accoltellamento del Prolungamento: “Capisco che abbiamo problemi che riguardano tante città d’Italia ma in questo momento Savona deve avere l’attezione che merita. Da aprile non abbiamo il prefetto, c’è un facente funzioni che sta facendo un lavoro egregio ma è un dato di fatto che il governo non lo ha ancora nominato“.

“Congratulazioni e buon lavoro alla dottoressa Grazia La Fauci per la nomina a Prefetto di Savona. La sua esperienza e la conoscenza del territorio ligure rappresentano un valore importante per lo svolgimento di questo incarico – commnentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti -. Siamo certi che saprà interpretare il ruolo con competenza, equilibrio e spirito di servizio, proseguendo la proficua collaborazione tra Prefettura, Regione Liguria e tutte le istituzioni del territorio”.

“Regione ringrazia inoltre il prefetto Carlo De Rogatis per il lavoro svolto al servizio del savonese” concludono Bucci e Ripamonti.