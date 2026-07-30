Sulle spiagge di Albenga arriva la raccolta degli occhiali usati: sette stabilimenti balneari diventano punti di raccolta Lions

Albenga. “A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”. È questo il messaggio che accompagna la nuova iniziativa promossa dal Lions Club Albenga Host che porta anche sulle spiagge cittadine il service internazionale dedicato alla raccolta degli occhiali usati.

Grazie alla preziosa collaborazione di sette stabilimenti balneari di Albenga, che il Club desidera ringraziare per la sensibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, da questa settimana cittadini e turisti potranno donare gli occhiali che non utilizzano più, offrendo loro una seconda vita e contribuendo a migliorare concretamente quella di chi vive in condizioni di difficoltà.

I contenitori Lions per la raccolta sono disponibili presso: Bagni Albenga, Bagni Doria, Bagni Gallinara, Bagni Ingaunia, Bagni Internazionale, Bagni Italia, Bagni Miramare.

Dichiara la presidente del Lions Club Albenga Host, Serena de Felixe: “La raccolta degli occhiali usati è uno dei servizi che meglio rappresenta lo spirito lionistico: trasformare un gesto semplice in un’opportunità concreta per chi ne ha più bisogno. Sapere che un paio di occhiali inutilizzato può consentire a una persona di studiare, lavorare o vivere con maggiore autonomia ci ricorda quanto anche una piccola donazione possa generare un grande cambiamento. Il nostro Club è orgoglioso di contribuire a questa missione, che dal 1925 vede i Lions impegnati in tutto il mondo nella tutela della vista e nel sostegno alle persone più fragili.”

Gli occhiali raccolti saranno inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso, dove da oltre vent’anni volontari si occupano di pulirli, ripararli, classificarli in base alla gradazione e prepararli per la distribuzione. Successivamente verranno consegnati, attraverso i Lions ed altre organizzazioni impegnate nella tutela della vista, a persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo e che non hanno la possibilità di acquistare un paio di occhiali. Dalla sua fondazione il Centro ha raccolto oltre 4,5 milioni di paia di occhiali, distribuendone più di 2,4 milioni in Italia e nel mondo.

Il Lions Club Albenga Host invita tutti i cittadini e gli ospiti della città a partecipare all’iniziativa: basta un piccolo gesto per restituire la vista e la speranza a chi ne ha più bisogno.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati: www.raccoltaocchiali.org.