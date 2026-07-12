Successo a Boissano per la seconda tappa regionale di “Una Ragazza per il Cinema”

La suggestiva cornice di piazza Govi a Boissano ha ospitato con grande partecipazione di pubblico la seconda tappa regionale di “Una Ragazza per il Cinema” Liguria. L’evento si è confermato una vetrina di alto livello per il talento giovanile, grazie all’impegno dell’Associazione Vecchia Loano e alla collaborazione della Pro Loco di Boissano, oltre al Comune di Boissano che ha ospitato la manifestazione

La serata è stata impreziosita dalla presenza di figure istituzionali e personalità di spicco che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all’iniziativa, tra cui il sindaco di Boissano Paola Devincenzi, l’ambasciatore Nelson Carela Luna e Mauro Bofano, che hanno offerto un contributo determinante in qualità di giurati.

Gli altri giurati: Andrea Roagna, il presidente della Pro Loco di Boissano, Carmine Attanasio (Associazione Vecchia Loano), noto come “il Maestro”, punto di riferimento del concorso, Ivana Santoro, segretaria della Pro Loco di Boissano, Erica di MC Capelli, che ha curato con professionalità l’hair styling delle concorrenti.

Le vincitrici

Le giovani partecipanti hanno dato vita a uno spettacolo emozionante, dimostrando grande preparazione, personalità e doti artistiche. La giuria ha decretato le seguenti vincitrici: Maria Demidovich (15 anni): Vincitrice della tappa e della categoria “Generale”, insignita della fascia Miss Pro Loco. Si è distinta per il carattere deciso, la forte personalità e una spiccata presenza scenica. Ginevra Furfari (15 anni): Vincitrice della categoria “Talento”, insignita della fascia Miss Comune di Boissano. Ha conquistato il pubblico e la giuria con un intenso monologo sulla crescita personale, scritto e interpretato con straordinaria maturità.

Intrattenimento e prospettive

La conduzione della serata è stata affidata a Roberto Petullà, socio dell’Associazione Vecchia Loano, e al comico Bokor, che con la sua verve ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico durante l’intera manifestazione.

L’obiettivo di “Una Ragazza per il Cinema” Liguria si conferma, ancora una volta, quello di valorizzare le capacità artistiche delle giovani partecipanti, offrendo loro un’importante opportunità di visibilità e crescita professionale.

Il tour prosegue: il terzo appuntamento regionale è fissato per giovedì 16 luglio, alle ore 21:00, presso i Bagni Florida di Loano. Vi aspettiamo per una nuova serata all’insegna del talento e dello spettacolo.