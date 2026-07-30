Strada del Beigua, firmato protocollo di intesa tra Provincia e Regione per il tratto Alpicella – Piampaludo

Savona. Un nuovo, fondamentale passo per la strada del Monte Beigua è stato compiuto. “Oggi in Consiglio Provinciale abbiamo approvato il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Savona e la Regione Liguria per la Strada del Beigua, tratto Alpicella – Piampaludo – annuncia Andrea Castellini, vicepresidente della Provincia -. Un passaggio che supera l’atto di indirizzo che avevo presentato nei mesi scorsi”.

Che cosa significa questa firma? “Significa che abbiamo approvato il primo vero atto operativo tra la Provincia di Savona e la Regione Liguria per riprendere davvero in mano questa arteria fondamentale. I punti chiave su cui lavoriamo sono l’accatastamento e la presa in carico definitiva da parte della cosa pubblica. La messa in sicurezza del tracciato”.

“La restituzione di una strada perfettamente fruibile e percorsa in sicurezza per fruire del nostro Geo Parco Unesco. Dagli anni 70 che se ne parla – continua Castellini – e oggi non segniamo semplicemente un punto importante, ma importantissimo per il Parco del Beigua, per la nostra Provincia, per la Regione Liguria oltre che per la nostra comunità, per i residenti e per le migliaia di turisti che ogni anno vivono le nostre meraviglie”.