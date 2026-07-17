Stella, Roberto Rossello è il nuovo vicesindaco della squadra di Andrea Castellini

Stella. Novità nella squadra del sindaco Castellini con ingressi e deleghe all’interno dell’amministrazione comunale. Il sindaco ha firmato mercoledì i decreti di nomina che ridefiniscono la squadra di governo per affrontare l’ultimo miglio del mandato elettorale, “all’insegna della continuità e del rilancio dell’azione amministrativa” sottolinea il primo cittadino.

La novità principale riguarda la nomina a vicesindaco dell’assessore Roberto Rossello, già “recordman” di preferenze nelle elezioni del 2021. Un incarico che arriva dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Maurizio Donati, arrivate dopo la diffusione di un video in cui faceva il saluto romano. Contestualmente, entra in giunta l’attuale presidente del consiglio comunale, Alberto Baldi, che porta la sua esperienza direttamente nell’organo esecutivo.

“Roberto Rossello è la persona giusta per questo ruolo – spiega il sindaco Andrea Castellini – So che darà il massimo, come ha sempre fatto fin dal primo giorno, e sono certo che sarà un valido aiuto sia per me, sia per l’intera macchina comunale in questa fase cruciale come sicuramente farà anche Alberto Baldi. Ci avviamo nella fase finale di questi bellissimi e intensi 5 anni di duro lavoro e di obbiettivi raggiunti – prosegue il primo cittadino – quali, per esempio, l’apertura che avverrà a settembre del nuovo asilo nido comunale ‘G.Costantini’ e tanto tanto altro in corso di attuazione e in programmazione oltre, ovviamente, a tutto ciò che abbiamo sviluppato sino ad oggi”.

Roberto Rossello: “Ringrazio sentitamente il sindaco per la fiducia che ha riposto in me. Lavorerò come ho sempre fatto con grande passione per il bene della nostra comunità. Cercherò inoltre, con il massimo delle mie capacità, di essere un degno sostituto amministrativo del mio predecessore, che ringrazio sinceramente per l’importante lavoro svolto fino ad oggi. Pronti a finire questo mandato al massimo delle nostre possibilità”.

Ora l’assessore Alberto Baldi: “Desidero ringraziare sinceramente il sindaco per la fiducia accordatami con questa nomina. Un sentito ringraziamento va anche all’assessore uscente per l’ottimo lavoro svolto finora. Davanti a me ci sono solo pochi mesi di mandato, ma garantisco fin d’ora il massimo impegno e dedizione per portare a termine gli obiettivi prefissati al servizio della comunità”.