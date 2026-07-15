Stefania Truscia è il nuovo segretario generale del Comune di Savona

Savona. Stefania Truscia, 51 anni, sarà il nuovo segretario generale del Comune di Savona. Fino ad oggi ricopriva lo stesso ruolo presso i Comuni di Moncalieri e Pralormo (in provincia di Torino).
Il decreto di individuazione del nuovo segretario è stato pubblicato oggi pomeriggio ed è stato inviato al Ministero dell’Interno per il successivo perferzionamento della nomina.
Laureata in Giurisprudenza e segretario comunale dal 2006, Truscia subentra a Lucia Bacciu, andata in pensione lo scorso primo maggio.
Per coprire il posto vacante, al Comune di Savona sono arrivate 27 domande (due fuori tempo massimo).
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