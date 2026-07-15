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Nomina

Stefania Truscia è il nuovo segretario generale del Comune di Savona

Segretario comunale dal 2006, fino ad oggi ricopriva lo stesso ruolo presso i Comuni di Moncalieri e Pralormo

Piazza Sisto Savona Comune savona Palazzo Sisto Savona

Savona. Stefania Truscia, 51 anni, sarà il nuovo segretario generale del Comune di Savona. Fino ad oggi ricopriva lo stesso ruolo presso i Comuni di Moncalieri e Pralormo (in provincia di Torino).

Il decreto di individuazione del nuovo segretario è stato pubblicato oggi pomeriggio ed è stato inviato al Ministero dell’Interno per il successivo perferzionamento della nomina.

Laureata in Giurisprudenza e segretario comunale dal 2006, Truscia subentra a Lucia Bacciu, andata in pensione lo scorso primo maggio.

Per coprire il posto vacante, al Comune di Savona sono arrivate 27 domande (due fuori tempo massimo).

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