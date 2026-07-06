Spotorno, una turista: “In una spiaggia libera persone accalcate e senza servizi, ho visto qualcosa di simile solo in India”

Spotorno. Possiedo una seconda casa a Spotorno, luogo delizioso che frequento sin da bambina.

In tutti questi anni non avevo mai assistito allo spettacolo odierno sulla spiaggia e le mie considerazioni sono condivise da tutti gli amici che abbiamo in paese.

Sono passata davanti ai Bagni Premuda, dove in una spiaggia “libera” erano accalcate decine di persone senza servizi, senza docce e senza bagnini di salvataggio: ho visto qualcosa di simile solo in India.

Tutti hanno diritto a godere dei benefici del mare, ma se si vuole dare un servizio dignitoso, come esiste in molti paesi del mondo, bisogna impegnare denaro, avere un’organizzazione, e regolamentare gli ingressi.

Spotorno ha la fortuna/sfortuna di avere una stazione ferroviaria da dove la domenica si riversano centinaia di persone sulle spiagge: o si è capaci di gestire la situazione o la demagogia , a puro fine elettorale, finira’ per distruggere questo meraviglioso paese e, purtroppo, fara’ perdere di valore al suo patrimonio immobiliare ed alberghiero.